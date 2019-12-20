Общество
ИзвестияПервый McDonald’s в Сбербанке открылся в Москве
Первый McDonald's в банковском отделении открылся в московском Сбербанке — теперь в его офисе можно будет купить кофе, а также воспользоваться терминалом Delivery Club, чтобы заказать еду из сети быстрого питания.
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с чего всё началось
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's. Пройдя через зону с банкоматами, клиент оказывается в просторном зале, в дальнем углу которого расположена зона МакКафе, состоящая, однако, из одной только кофемашины.Ведомости05:01
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