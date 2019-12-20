Общество

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Первый McDonald's в банковском отделении открылся в московском Сбербанке — теперь в его офисе можно будет купить кофе, а также воспользоваться терминалом Delivery Club, чтобы заказать еду из сети быстрого питания.
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с чего всё началось

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's. Пройдя через зону с банкоматами, клиент оказывается в просторном зале, в дальнем углу которого расположена зона МакКафе, состоящая, однако, из одной только кофемашины.
Ведомости05:01

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В столице появился первый McDonald’s в отделении Сбербанка

Москва 2405:46

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

Ведомости05:01

Первый McDonald’s в Сбербанке открылся в Москве

Известия04:01

В отделения Сбербанка в Москве можно будет заказать еду из McDonald’s

РИАМО04:25

Сбербанк открыл первый McDonald’s в отделении

Интерфакс03:29

В Москве появился первый McDonald’s в отделении Сбербанка

ТАСС03:27

Сбербанк представил проект доставки еды из «Макдоналдса» в свои отделения

РБК02:50
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