В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's. Пройдя через зону с банкоматами, клиент оказывается в просторном зале, в дальнем углу которого расположена зона МакКафе, состоящая, однако, из одной только кофемашины.

с чего всё началось

В самом отделении еду не готовят. Через триста метров есть полноценный McDonald's, и заказ в отделение Сбербанка будут, по всей видимости, доставлять оттуда. Доставкой занимается Delivery Club, совладельцем которого Сбербанк стал через СП с Mail.Ru Group.

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

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