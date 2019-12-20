Общество
ВедомостиВ Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В самом отделении еду не готовят. Через триста метров есть полноценный McDonald's, и заказ в отделение Сбербанка будут, по всей видимости, доставлять оттуда. Доставкой занимается Delivery Club, совладельцем которого Сбербанк стал через СП с Mail.Ru Group.
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с чего всё началось
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's. Пройдя через зону с банкоматами, клиент оказывается в просторном зале, в дальнем углу которого расположена зона МакКафе, состоящая, однако, из одной только кофемашины.Ведомости01:52
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Общество
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Происшествия
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Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к спецслужбе.
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Доллар США и евро слегка снизились на Московской бирже в четверг утром; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря стабильно высоким мировым ценам на нефть.
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«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
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ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного
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Источник из близкого окружения актёра рассказывает, что Брэд позвал на день рождения всех общих детей с Анджелиной Джоли, однако на празднике появились только трое младших.
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Сибиряки попросили у Путина ипотеку под 2%
Омский корреспондент Ольга Коробова на большой пресс-конференции спросила у президента РФ Владимира Путина, будут ли сибирякам выдавать гектар и ипотеку под 2%, как на Дальнем Востоке, ведь многие молодые сибиряки уезжают в Москву.
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Хедлайнером возрожденного фестиваля «Рок над Волгой» станут Papa Roach
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Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Единоборства
Лебедев оказался легче Мчуну перед боем в Красноярске
Как сообщает ТАСС, вес Лебедева составил 90,5 кг, что на 100 г легче веса, показанного Мчуну (90,6 кг).
Гаджеты
Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль
Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Здоровье
Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств
Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Политика
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Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что Россия захочет заключить новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода.
Происшествия
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Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Политика
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Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Технологии
Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна
Удалось узнать, что оттенок именно желтого цвета, на который настраиваются дисплеи современных телефонов при ночном режиме, может негативно влиять в целом на здоровье.
Авто
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Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
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Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США
Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Авто
Продажи автомобилей китайских марок в ноябре выросли на треть
Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам ноября 2019 года реализация новых китайских автомобилей в России составила 3 965 единиц.
Футбол
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Сообщается, что в числе «радикальных» изменений значится покупка трех игроков на позиции центрального и левого защитника, а также нового форварда в связи с возможным уходом Лероя Зане.
Общество
В Петербурге закрылись магазины Spar и «Семья»
В Петербурге и Ленобласти закрылись почти все универсамы Spar и «Семья».