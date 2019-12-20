Общество

ВедомостиВедомостиВ Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В самом отделении еду не готовят. Через триста метров есть полноценный McDonald's, и заказ в отделение Сбербанка будут, по всей видимости, доставлять оттуда. Доставкой занимается Delivery Club, совладельцем которого Сбербанк стал через СП с Mail.Ru Group.
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с чего всё началось

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's. Пройдя через зону с банкоматами, клиент оказывается в просторном зале, в дальнем углу которого расположена зона МакКафе, состоящая, однако, из одной только кофемашины.
Ведомости01:52

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Сбербанк открыл первый McDonald’s в отделении

Интерфакс03:29

В отделении Сбербанка открылся первый «Макдоналдс»

Дождь03:36

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

Моя Москва.онлайн03:17

Открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald’s

Molnet.ru03:09

Сбербанк представил проект доставки еды из «Макдоналдса» в свои отделения

РБК02:50

В Москве появился первый McDonald’s в отделении Сбербанка

ТАСС03:27

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

Ведомости01:52
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Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

РИА Новости 02:33
Происшествия

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РБК вчера в 17:19
Финансы

Доллар и евро слегка снизились к рублю

Доллар США и евро слегка снизились на Московской бирже в четверг утром; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря стабильно высоким мировым ценам на нефть.
Интерфакс вчера в 02:42
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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Lenta.ru 03:25
Происшествия

ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Российская газета вчера в 23:18
Кино

Умерла Клодин Оже, сыгравшая девушку Бонда

Французская актриса и модель Клодин Оже умерла в Париже на 79-м году жизни, сообщает The Sun. Причины смерти пока неизвестны.
РИА Новости 03:44
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости вчера в 16:16
Общество

На Украине ввели в оборот новую монету и купюру

Национальный банк Украины ввёл в оборот обновлённую банкноту номиналом 50 гривен и монету номиналом 5 гривен, сообщила 20 декабря пресс-служба банка.
REGNUM 03:38
Шоу-бизнес

Брэд Питт дождался только половину своих детей на свой день рождения

Источник из близкого окружения актёра рассказывает, что Брэд позвал на день рождения всех общих детей с Анджелиной Джоли, однако на празднике появились только трое младших.
Bimru.ru 02:56
Общество

Сибиряки попросили у Путина ипотеку под 2%

Омский корреспондент Ольга Коробова на большой пресс-конференции спросила у президента РФ Владимира Путина, будут ли сибирякам выдавать гектар и ипотеку под 2%, как на Дальнем Востоке, ведь многие молодые сибиряки уезжают в Москву.
Sibnet Новости вчера в 05:16
Музыка

Хедлайнером возрожденного фестиваля «Рок над Волгой» станут Papa Roach

Американская рок-группа Papa Roach, российские исполнители "Би-2" и "Мумий Тролль" выступят на фестивале "Рок над Волгой", который пройдет в Самаре 27 июня 2020 года после семилетнего перерыва, сообщает пресс-служба компании NCA.
РИА Новости 03:43
Политика

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Коммерсантъ вчера в 09:06
Единоборства

Лебедев оказался легче Мчуну перед боем в Красноярске

Как сообщает ТАСС, вес Лебедева составил 90,5 кг, что на 100 г легче веса, показанного Мчуну (90,6 кг).
RT на русском 03:27
Гаджеты

Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль

Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
3DNews 00:54
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Интерфакс 00:45
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

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Армия и оружие

Армия Хафтара дала ПНС Ливии 72 часа, чтобы покинуть Триполи и Сирт

РИА Новости 02:48
Здоровье

Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств

Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 03:25
Политика

Польша ждёт предложения от России по транзиту газа через «Ямал»

Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что Россия захочет заключить новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода.
REGNUM 18 декабря в 06:28
Происшествия

В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Lenta.ru 01:58
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Технологии

Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна

Удалось узнать, что оттенок именно желтого цвета, на который настраиваются дисплеи современных телефонов при ночном режиме, может негативно влиять в целом на здоровье.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Авто

В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега

Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Автоновости дня вчера в 11:24
Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 03:22
Авто

Продажи автомобилей китайских марок в ноябре выросли на треть

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам ноября 2019 года реализация новых китайских автомобилей в России составила 3 965 единиц.
Автостат 00:59
Футбол

Гвардиола требует «радикальных» перемен в «Ман Сити»

Сообщается, что в числе «радикальных» изменений значится покупка трех игроков на позиции центрального и левого защитника, а также нового форварда в связи с возможным уходом Лероя Зане.
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Общество

В Петербурге закрылись магазины Spar и «Семья»

В Петербурге и Ленобласти закрылись почти все универсамы Spar и «Семья».
Эксперт Северо-Запад 02:29
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