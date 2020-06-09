Коронавирус
РИА НовостиВ Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска
Со вторника отменяются два самых главных и долго существовавших ограничения: режим самоизоляции и пропуска. Также в прошлое уходит график прогулок, который продержался в столице чуть больше недели — с 1 июня.
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
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Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
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Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
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Газета.Ru вчера в 15:11
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С 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий
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В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
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Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Chromebook x360 14c, которая работает под управлением операционной системы Chrome OS.
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Тестовую сборку новых двигателей запустили на «КамАЗе»
Пресс-служба отечественного предприятия сообщила о старте тестовой сборки силовых агрегатов для нового семейства машин К5.
SpeedMe вчера в 08:59
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Общество
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Смольный протестирует восприятие туристического логотипа Петербурга, созданного в рамках единого метабренда.
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Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»
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РИА Новости 03:24
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Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу
Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
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Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
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Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
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Госдеп: 22 июня в Вене пройдут переговоры с Россией по СНВ-3
22 июня в Вене состоится новый раунд переговоров по контролю над вооружениями между Россией и США.
Евразия Daily вчера в 13:39
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58