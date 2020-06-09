Со вторника отменяются два самых главных и долго существовавших ограничения: режим самоизоляции и пропуска. Также в прошлое уходит график прогулок, который продержался в столице чуть больше недели — с 1 июня.

В Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска

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