Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска

Со вторника отменяются два самых главных и долго существовавших ограничения: режим самоизоляции и пропуска. Также в прошлое уходит график прогулок, который продержался в столице чуть больше недели — с 1 июня.
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Москва отменила самоизоляцию

The Moscow Post02:38

В Москве с сегодняшнего дня отменяется так называемый режим самоизоляции и пропуска, которые вводили из-за пандемии

Эхо Москвы02:04

В Москве отменили режим самоизоляции

Профильвчера в 18:03

Режим самоизоляции и пропуска отменены в Москве

Владивосток-Новостивчера в 19:06

В Москве вступила в силу отмена пропускного режима

АБНвчера в 17:51

В Москве вступает в силу решение об отмене режима пропусков

Московский Комсомолецвчера в 17:38

В Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска

РИА Новостивчера в 17:24
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
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Актёр Михаил Ефремов признал себя причастным к ДТП

REGNUM 04:32
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Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
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Собянин отменил пропуска и график прогулок

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РБК 05:30
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Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

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Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

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Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано

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В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25

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Наука

Негативное мышление увеличивает риск развития деменции

Взятые вместе с другими исследованиями, которые связывают депрессию и тревогу с риском развития деменции, мы ожидаем, что хронические негативные стереотипы мышления в течение длительного периода времени могут увеличить риск развития деменции.
Evo-rus.com 03:05
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Происшествия

В Нидерландах представили результаты анализа тел экипажа MH-17

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH-17 рассказал о результатах исследований тел членов экипажа малайзийского Boeing, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:11
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Экономика

С 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий

В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров.
МонаВиста вчера в 09:40
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Авто

Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ

Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
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Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
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Гаджеты

Ноутбук HP Chromebook x360 14c оценен в 500 долларов

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До российских дилеров добралась новая Kia Optima

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На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
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Тестовую сборку новых двигателей запустили на «КамАЗе»

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У Петербурга может появиться новый туристический логотип. Прежнее визуальное воплощение метабренда подвергнут ревизии

Смольный протестирует восприятие туристического логотипа Петербурга, созданного в рамках единого метабренда.
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Стала известна степень опьянения Ефремова в момент аварии

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Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»

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РИА Новости 03:24
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Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
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Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
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Общество

В Крыму откроют все санатории и отели

Ранее глава региона заявил, что начать работу с 15 июня смогут только санатории, пансионаты и отели Крыма с медицинской лицензией, однако только для приема крымчан и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
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«Это конец»: Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП

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В регионе коронавирусом заболели двое малышей, посещавшие детские сады

В Калининградской области коронавирусом заболели двое малышей, которые ходили в детский сад.
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Кладбище автомобилей Toyota нашли в Великобритании

В Британии обнаружена заброшенная стоянка с купе и родстерами Toyota MR2. Снимки сделаны местным жителем в одном из пригородов страны.
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Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Госдеп: 22 июня в Вене пройдут переговоры с Россией по СНВ-3

22 июня в Вене состоится новый раунд переговоров по контролю над вооружениями между Россией и США.
Евразия Daily вчера в 13:39
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Автоновости дня вчера в 07:58
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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