Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3%. Но все же очень просим, перед выездом проверять привязку автомобиля к пропуску.

Московские власти приняли решение об отмене штрафов водителям, которые ошиблись при вводе номера автомобиля при привязке к цифровому пропуску, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Чиновник отметил, что данные огрехи признаны малозначительными.

В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке автомобиля к пропуску

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