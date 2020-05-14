Транспорт
RT на русскомВ Москве отменили штрафы за ошибку при привязке номера авто к пропуску
В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что приняли решение отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Telegram.
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Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3%. Но все же очень просим, перед выездом проверять привязку автомобиля к пропуску.
— Максим Ликсутов, российский чиновникТВ Центр 12:40
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