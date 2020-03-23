Коронавирус
Говорит МоскваВ Москве отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ для пенсионеров
Ранее Собянин призвал соблюдать пенсионеров домашний режим с 26 марта по 14 апреля.
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Для находящихся на карантине москвичей отменяются штрафы за просрочку платежей по ЖКХ
Интерфакс - Россия02:44
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