Ранее Собянин призвал соблюдать пенсионеров домашний режим с 26 марта по 14 апреля.

В Москве отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ для пенсионеров

Происшествия СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.

Авто Составлен рейтинг самых продаваемых в России импортных автомобилей В топ-10 самых покупаемых новых импортных автомобилей в России вошли: Subaru Forester (765 экземпляров), Volkswagen Touareg (743 штуки), Toyota Land Cruiser (706 автомобилей), Mercedes-Benz GLS (637 штук) и BMW X3 (636 единиц).

Общество В России 438 человек заразились коронавирусом За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, их общее количество достигло 438, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.

Общество Схема диагностики коронавируса изменена в Москве Постановка диагноза "коронавирусная инфекция" больше не требует отправки положительных проб из Москвы в новосибирский центр "Вектор" для подтверждения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Политика CNN: стратегия Путина в борьбе с коронавирусом сработала Иностранные СМИ во главе с CNN проанализировали текущую ситуацию с распространением коронавируса в России и, практически единодушно, пришли к выводу, что стратегия Путина по сдерживанию заболевания оказалась вполне действенной.

Общество Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.

Спорт Дзюба удивился отношению россиян к эпидемии коронавируса Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказал мнение об отношении жителей РФ к эпидемии коронавируса, говорится в сообщении ФК.

Общество Меркель сдала тест на коронавирус Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая удалилась на домашний карантин после контакта с врачом, инфицированным коронавирусом, сдала сегодня анализы, результат последует, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Музыка «Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме Ежегодный песенный конкурс должен был проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах, но был перенесен по вышеуказанным причинам на 2021 год.

Финансы Курс доллара упал ниже 80 рублей Курс доллара снизился на 0,04% и опустился до ₽ 79, 9. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 0,8%, до ₽86,09.

Происшествия В Ленобласти на домашнем карантине погибла девушка Девушка находилась на карантине по месту жительству, поскольку накануне прибыла из Италии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.