Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Москве отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ для пенсионеров

Ранее Собянин призвал соблюдать пенсионеров домашний режим с 26 марта по 14 апреля.
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В Москве отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ для пенсионеров

Говорит Москва02:45

Пожилым москвичам отменили штрафы за неоплату ЖКУ

Строительная Газета04:25

Собянин отменил штраф за просрочку оплаты услуг ЖКХ для пожилых москвичей

РБК03:32

Для москвичей на карантине отменят штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

Известия03:53

Пени за просрочку услуг ЖКХ отменили для пожилых москвичей

Molnet.ru05:01

Для находящихся на карантине москвичей отменяются штрафы за просрочку платежей по ЖКХ

Интерфакс - Россия02:44

Отключить не позволит даже нулевой баланс: Москвичей в карантине защитили от неожиданностей со связью

Царьград02:38
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Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Политика

В Раде заявили об отставке главы минздрава Украины

Министр здравоохранения Украины Илья Емец уходит в отставку, заявил депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Взгляд.ру 08:42
Происшествия

В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских

REGNUM 11:36
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Общество

Евросоюз может закрыть границы на два года

Границы стран, являющихся участницами Евросоюза, могут остаться закрытыми в течение двух ближайших лет из-за распространения коронавируса.
URA.Ru вчера в 19:39
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Энергетика

Brent подешевела до $26 за баррель

Майские фьючерсы светлой техасской нефти WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по цене $22,74, что на 0,49% выше, чем на момент закрытия торгов 20 марта.
News.ru 02:45
Политика

Лидер оппозиции Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии

ТАСС 04:41
Армия и оружие

Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне нависшей над всеми угрозой коронавируса.
РИА Новости 12:29
Происшествия

В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Российская газета 09:30
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Экономика

НОВАТЭК выплатит рекордные дивиденды в размере ₽32,33 на акцию

В октябре НОВАТЭК уже выплачивал дивиденды по итогам первого полугодия 2019 года в размере ₽14,23 на каждую акцию.
РБК 05:20
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичи старше 65 лет и хронически больные люди получат материальную помощь в размере 4 тысяч рублей.
Вести.Ru 06:41
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Общество

Россия временно запретила вывоз круп

Россия временно запретила вывоз круп, пишет РИА "Новости" со ссылкой на письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене.
Газета.Ru 09:31
Здоровье

Доктор Мясников сравнил российские и итальянские меры против коронавируса

Медик пришел к выводу, что меры, предпринимаемые в России, должны предотвратить «итальянский» сценарий эпидемии.
Взгляд.ру 07:55
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвар назвал еще одну версию причин высокого уровня смертности от коронавируса в Италии.
Дни24 09:25
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Москву

Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Вокруг ТВ вчера в 20:44
Происшествия

В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Ведомости 11:34
Происшествия

Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную

Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
Вести.Ru 10:15
Экономика

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
РБК 10:53
Космос

В NASA завершили 17-летнюю миссию по изучению Солнца

РЕН ТВ 11:40
Политика

Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса

Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Lenta.ru 11:31
Политика

На Украине из-за коронавируса оставят работать один аэропорт

Власти Украины с 24 марта оставят работать только один аэропорт в стране — международный аэропорт Борисполь.
Lenta.ru 12:14
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Шоу-бизнес

Бузова анонсировала совместное шоу со Степаненко

Бузова опубликовала совместный со Степаненко снимок в Instagram.
Взгляд.ру 12:31
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
РБК 04:23
Общество

В газете «Ведомости» сменится главный редактор

У газеты «Ведомости» сменится главный редактор.
Lenta.ru 12:07
Как работают Яндекс.Новости?
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