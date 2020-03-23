Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Москве отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ для пенсионеров

Ранее Собянин призвал соблюдать пенсионеров домашний режим с 26 марта по 14 апреля.
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Собянин отменил штраф за просрочку оплаты услуг ЖКХ для пожилых москвичей

РБК03:32

Собянин отменил в Москве штрафы за просрочку оплаты ЖКХ

Экономика сегодня04:25

Пожилым москвичам отменили штрафы за неоплату ЖКУ

Строительная Газета04:25

Пени за просрочку услуг ЖКХ отменили для пожилых москвичей

Molnet.ru05:01

Для москвичей на карантине отменят штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

Известия03:53

В Москве отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ для пенсионеров

Говорит Москва02:45

Для находящихся на карантине москвичей отменяются штрафы за просрочку платежей по ЖКХ

Интерфакс - Россия02:44
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Происшествия

Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную

Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
Вести.Ru 10:15
Общество

В России за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса

В России за прошедшие сутки выявлен 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьера Михаила Мишустина.
Ведомости 02:18
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Общество

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика Сегодня вчера в 22:45
Общество

Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Люди, заразившиеся коронавирусом, могут перестать ощущать вкус еды или различать запахи.
Live24 вчера в 05:00
Общество

Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.
RT на русском 09:38
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
РИА Новости 06:09
Политика

17 стран попросили помощи у ЕС из-за коронавируса

17 стран попросили финансовой помощи у Европейского союза из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Газета.Ru 11:01
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru 07:53
Экономика

Мишустин разрешил Ростеху продать уникальный изумруд

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Ростех может продать на экспорт изумруд «Губернаторский».
Аргументы и Факты 10:55
Хоккей

«Металлург» согласовал контракты с Яковлевым и Кулеминым

Магнитогорский «Металлург» оставит на следующий сезон защитника Егора Яковлева и нападающего Николая Кулемина.
Матч ТВ 11:06
Политика

На Украине из-за коронавируса ввели режим ЧС в трех областях

Правительство Украины в понедельник приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, в целом такой режим действует уже в девяти областях страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 11:07
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Армия и оружие

Российские истребители обеспечили безопасность полета Шойгу в Сирию

РБК 11:07
Футбол

В Испании на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи

Королевская федерация футбола Испании и Ла Лига объявили о том, что все футбольные встречи приостановлены на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 07:44
Общество

Новые владельцы «Ведомостей» сменили главного редактора газеты

Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет Андрей Шмаров, который был одним из основателей медиахолдинга «Эксперт», сообщает издание.
РБК 11:07
Авто

В Самарской области почти все автомобили раскупили

В Самарской области наблюдается бум продаж автомобилей. Прежде всего речь идет об импортных марках.
ГТРК Самара 05:30
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:25
Футбол

Комбаров: пустые полки в магазинах — это искусственно созданная паника

Защитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Комбаров в интервью РИА Новости рассказал об учебе на тренера и отношении волжских болельщиков к бывшим спартаковцам.
РИА Новости 05:00
Происшествия

В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП

Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 08:05
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Происшествия

Протаранивший толпу людей в Москве россиянин получил 16 лет колонии

Lenta.ru 09:35
Энергетика

Reuters: Россия планирует увеличить скидку на нефть для Белоруссии

Россия согласилась увеличить скидку для Белоруссии при поставке «черного золота» до 15,7 доллара с тонны, пишет агентство со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
Московский Комсомолец 09:48
Происшествия

В Петербурге присвоили деньги недееспособных пациентов интерната

Санкт-Петербург, 23 марта 2020, 17:00 — REGNUM Октябрьский районный суд Петербурга арестовал заместителя директора СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 9», который присвоил более 5,5 млн рублей, снятых со счетов пациентов.
REGNUM 10:00
Происшествия

Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило министерство внутренних дел страны.
РИА Новости 10:08
Происшествия

В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Российская газета 09:30
Общество

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.
Lenta.ru 10:24
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Политика

СКР возбудил уголовное дело против Чубарова

«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия 10:52
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