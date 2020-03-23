Коронавирус
Говорит МоскваВ Москве отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ для пенсионеров
Ранее Собянин призвал соблюдать пенсионеров домашний режим с 26 марта по 14 апреля.
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Для находящихся на карантине москвичей отменяются штрафы за просрочку платежей по ЖКХ
Интерфакс - Россия02:44
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Происшествия
Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную
Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
Общество
В России за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса
В России за прошедшие сутки выявлен 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьера Михаила Мишустина.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Общество
Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
Люди, заразившиеся коронавирусом, могут перестать ощущать вкус еды или различать запахи.
Общество
Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
Политика
17 стран попросили помощи у ЕС из-за коронавируса
17 стран попросили финансовой помощи у Европейского союза из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Экономика
Мишустин разрешил Ростеху продать уникальный изумруд
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Ростех может продать на экспорт изумруд «Губернаторский».
Хоккей
«Металлург» согласовал контракты с Яковлевым и Кулеминым
Магнитогорский «Металлург» оставит на следующий сезон защитника Егора Яковлева и нападающего Николая Кулемина.
Политика
На Украине из-за коронавируса ввели режим ЧС в трех областях
Правительство Украины в понедельник приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, в целом такой режим действует уже в девяти областях страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Футбол
В Испании на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи
Королевская федерация футбола Испании и Ла Лига объявили о том, что все футбольные встречи приостановлены на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.
Общество
Новые владельцы «Ведомостей» сменили главного редактора газеты
Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет Андрей Шмаров, который был одним из основателей медиахолдинга «Эксперт», сообщает издание.
Авто
В Самарской области почти все автомобили раскупили
В Самарской области наблюдается бум продаж автомобилей. Прежде всего речь идет об импортных марках.
Общество
Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Футбол
Комбаров: пустые полки в магазинах — это искусственно созданная паника
Защитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Комбаров в интервью РИА Новости рассказал об учебе на тренера и отношении волжских болельщиков к бывшим спартаковцам.
Происшествия
В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП
Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает ТАСС.
Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Энергетика
Reuters: Россия планирует увеличить скидку на нефть для Белоруссии
Россия согласилась увеличить скидку для Белоруссии при поставке «черного золота» до 15,7 доллара с тонны, пишет агентство со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
Происшествия
В Петербурге присвоили деньги недееспособных пациентов интерната
Санкт-Петербург, 23 марта 2020, 17:00 — REGNUM Октябрьский районный суд Петербурга арестовал заместителя директора СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 9», который присвоил более 5,5 млн рублей, снятых со счетов пациентов.
Происшествия
Россиянку задержали в Черногории за распространение паники
Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило министерство внутренних дел страны.
Происшествия
В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом
Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Общество
Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Политика
СКР возбудил уголовное дело против Чубарова
«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.