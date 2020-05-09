Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС

В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
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В Москве будут пресекать попытки заразившихся коронавирусом получить пропуск

Московский Комсомолец19:18

В Москве решили отменить оформление цифровых пропусков по СМС

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Власти Москвы продолжат аннулировать пропуска заразившихся коронавирусом

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Попытки зараженных москвичей получить цифровой пропуск будут пресекать

РИА Новости11:46

Власти Москвы будут пресекать попытки зараженных COVID-19 получить пропуск

Вечерняя Москва11:53

Сотрудники работающих с 12 мая организаций уже могут оформлять пропуска

Москва 2412:36
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Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

REGNUM 17:02
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Общество

В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»

Neva.Today 08:05
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Экономика

Белоусов обсудил новые меры господдержки с крупным бизнесом

Источник, знакомый с результатами совещания, сказал РБК, что Белоусов акцентировал внимание на системных, а не точечных мерах господдержки.
РБК 13:15
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Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
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Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
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Игры

Microsoft расскажет о новых играх для Xbox Series X

RuNews24.ru 05 мая в 23:38
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Футбол

Г. Невилл: кто сейчас заплатит £ 80-100 млн за Погба?

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что у полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба мало шансов сменить команду в ближайшее трансферное окно.
Чемпионат 12:37
Политика

Депутат внес в Раду проект об отмене запрета на георгиевские ленточки

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич внес в Верховную раду Украины законопроект об отмене запрета на георгиевские ленточки.
РБК 20:59
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката

РИА Новости 14:07
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Политика

«Северный поток-2» расколет Европу, считают в Польше

"Северный поток-2" расколет Европу, считают в Польше. Заявление сделал эксперт Камиль Зайончковский в интервью Polskie Radio.
Piter.tv 05:16
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Политика

Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45
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Авто

Lamborghini Huracan Evo Spyder получил заднеприводную версию

Компания Lamborghini представила новую модификацию родстера Huracan Evo Spyder — заднеприводную версию RWD.
Коммерсантъ вчера в 07:19
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Здоровье

Роспотребнадзор: уровень смертности от коронавируса составляет 0,9%

В России уровень смертности пациентов с COVID-19 составляет 0,9%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 09:12
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Космос

Илон Маск опроверг информацию о своем участии в борьбе за OneWeb

Маск прокомментировал твитт одного из информационных агентств с сообщением о том, что ряд компаний, в том числе SpaceX, поборются за активы OneWeb, словами «Только не SpaceX».
ИА Красная Весна 16:35
Общество

Никитин поручил ликвидировать последствия ливня в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области поручил своим заместителям Андрею Харину и Андрею Гнеушеву принять меры по ликвидации последствий сильного ливня в Нижнем Новгороде.
Бизнес News. Время зарабатывать 10:26
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Общество

Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией в Коммунарку.
Коммерсантъ 20:14
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Задорнова Елена прикрылась гитарой на пикантном фото

Дочь Михаила Задорнова, скончавшегося в 2017-м, поделилась с поклонниками пикантной фотографией.
OAnews 04:11
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Армия и оружие

ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе

Все случаи смертей и ранений мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории.
Lenta.ru 12:33
Экономика

Названа опасность досрочного погашения кредита

Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
Lenta.ru 21:40
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Общество

Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
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Общество

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
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Футбол

«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

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Авто

Американские автодилеры вывозят автомобили в море

Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня 01:38
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В Сети появились первые фотографии Сон Хын-Мина из армии

Soccer.ru вчера в 02:09
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Белоруссия лишила аккредитации журналистов Первого канала

Ранее в МИД Белоруссии рассказали, что съемочная группа Первого канала лишена аккредитации из-за распространения «информации, не соответствующей действительности».
ИА Красная Весна 06 мая в 19:23
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Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 19:46
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Хоккей

Российский хоккеист Романов перешел в «Монреаль»

Интерфакс-Спорт 09:03
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Лолита рассказала, что не жалеет ни об одном из своих романов

Известная певица в своем интервью Екатерине Андреевой поделилась тем, что она не жалеет о прожитой жизни.
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