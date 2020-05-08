Коронавирус
Газета.RuВ Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". По его словам, СМС-сообщения оказались не самым востребованным каналом для заявок на пропуска.
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В Москве будут пресекать попытки заразившихся коронавирусом получить пропуск
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