Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". По его словам, СМС-сообщения оказались не самым востребованным каналом для заявок на пропуска.

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

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