Политика

Вести.RuВести.RuВ Москве прошла репетиция воздушного Парада Победы

Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве. Над столицей пролетели 70 боевых машин. В частности, четыре истребителя пятого поколения Су-57 и четыре высотных перехватчика с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
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В московском авиапараде примут участие 75 воздушных судов

Вечерняя Москва16:56

Репетиция авиапарада в честь Дня Победы состоялась в Москве

Народные новости03:55

В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

РЕН ТВ03:31

В Москве закончилась репетиция воздушной части парада Победы

Газета.Ru05:47

В Москве отрепетировали авиапарад ко Дню Победы

News.ru04:30

В Москве началась репетиция авиапарада ко Дню Победы

Известия03:57

В небе Москвы идет тренировка воздушной части парада Победы

Комсомольская правда04:33
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Здоровье

В Омске больницу закрыли на карантин

Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
Общество

Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов

4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
2,5K
Политика

Венесуэльские власти заявили о задержании двух американских наемников

Коммерсантъ 22:31
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Киберспорт

В Call of Duty: Warzone появится режим для двух игроков

В «королевской битве» Call of Duty: Warzone появится долгожданный отдельный режим для двух игроков, подтвердил креативный директор студии Raven Software Амос Худж в интервью GamerGen.
Чемпионат вчера в 14:07
Футбол

Кокорин: «В расширении РПЛ до 18 команд не вижу ничего плохого»

Вопрос о расширении лиги поднимался и ранее, но до конкретики дело не дошло. Права на Кокорина до лета принадлежат «Зениту».
Бомбардир.ру 13:06
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
4,8K
Происшествия

В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом

В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru 10:40
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Шоу-бизнес

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

РИА Новости 22:45
Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май»

Ридус 07:22
95
Происшествия

В Петербурге от коронавируса скончалась санитарка НИИ им. Вердена

АБН 05:53
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Культура

Зрители требуют убрать из шоу «Маска» Киркорова и Тодоренко

Почти в каждом сообщении зрители просили убрать «невоспитанную» и слишком «громкую» девушку, а удивленный взгляд Киркорова явно раздражал большую часть поклонников проекта.
Собеседник 02 мая в 13:41
27
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
1,3K
Общество

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
72
Игры

The Last of Us 2 ушла на золото

Cyber.sports.ru 13:45
7
Общество

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

Более 60 заразившихся коронавирусом в Свердловской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 04:29
139
Шоу-бизнес

«Я разделась»: Седокова в нижнем белье выгуляла на улице собаку

Разомлев под солнышком, Анна рискнула немного позагорать и сняла с себя бомбер, оставшись в спортивном нижнем белье.
Комсомольская правда вчера в 19:17
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Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
129
Политика

Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут

Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
2,5K
Авто

Тюнеры презентовали пакет обновлений для Toyota Land Cruiser Prado

Известно, что тюнеры смогли презентовать обвес только в виртуальном варианте.
Anonsens 00:05
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Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
1,8K
Шоу-бизнес

Данила Козловский в честь дня рождения опубликовал фото с дочерью

3 мая Данила Козловский отпраздновал юбилей. В честь 35-летия актер сделал маленький подарок подписчикам в Instagram.
Lisa.ru 05:01
Здоровье

Власти Новой Зеландии в шестой раз продлили действие режима ЧП в связи с пандемией

Правительство Новой Зеландии вновь продлило действие режима чрезвычайного положения, объявленного 25 марта из-за распространения коронавируса нового вида.
ТАСС 22:50
Кино

Премьеру «Джона Уика 4» перенесли

Премьера «Джона Уика 4» была запланирована на 21 мая 2021 года. Новая дата выхода - 27 мая 2022 года.
Inc-news.ru вчера в 15:42
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью

Lenta.ru 17:04
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Культура

Был Коляном, стал Хабибом: в новых «Реальных пацанах» Николай Наумов будет участвовать в боях без правил

Все дело в завещании Оборина, в котором четко прописано - Наумов получит наследство Иваныча (а это $420 миллионов!), но только в том случае, если завоюет черный пояс бойца ММА.
Комсомольская правда 06:42
Общество

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
42
Общество

«Россия 24» не откажется от программы Никиты Михалкова

Программа Михалкова выходит на канале дважды по пятницам, а затем по три раза в субботу и воскресенье.
Газета.Ru 04:22
4,1K
Экономика

Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 20:08
6
Здоровье

Когда в Екатеринбурге начнут работать детские сады: отвечает губернатор Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает публиковать в своем Instagram ответы на вопросы уральцев, касающиеся темы коронавируса и режима самоизоляции.
КП - Екатеринбург 11:03
2
Как работают Яндекс.Новости?
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