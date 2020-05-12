Коронавирус

РБКРБКВ Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
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с чего всё началось

Москвичам без масок в транспорте 12 мая будут выносить предупреждение

Жители Москвы с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах. За их отсутствие при посещении магазина полагается штраф в четыре тысячи рублей, а в транспорте — пять тысяч рублей.
РИА Новости02:26

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В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

РБК04:50

В Москве 12 мая пассажирам без масок и перчаток будут выносить предупреждение

ТАСС02:58

Нарушения масочного режима в Москве будут фиксировать с помощью камер

Вечерняя Москва02:40

Москвичам без масок в транспорте 12 мая будут выносить предупреждение

РИА Новости02:26

Контролеры начали проверять маски и перчатки у москвичей

Москва 2403:05

Нарушителей масочного режима в Москве пока будут только предупреждать

Вести.Ru02:55

Контролеры на транспорте начали проверку ношения пассажирами масок и перчаток в столице

Агентство Москвавчера в 23:44
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Общество

В России пять журналистов умерли от коронавируса

Пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
РИА Новости 04:22
12
Общество

Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
20
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
1,9K
Происшествия

Обвиняемый по делу о пожаре хозяин хосписа в Красногорске признал вину

Хозяин частного хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек, полностью признал вину, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском 05:18
Автоспорт

Феттель покинет Ferrari в конце года

Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Авто

Какие автомобили-иномарки собирают в России

Весной 2005 года завершилось строительство завода, где начали выпускать по полному циклу седан Logan, ставший на тот момент самым продаваемым автомобилем иностранного бренда в России.
Авторамблер вчера в 05:14
Общество

Маск возобновил производство электрокаров на заводе Tesla

Глава Tesla Илон Маск проигнорировал требования местных властей и вопреки запретам возобновил производство электрокаров на фабрике в калифорнийском Фремонте.
Газета.Ru 05:26
15
Общество

Всех жителей Уханя протестируют на коронавирус

Власти Уханя, который в конце прошлого года стал очагом распространения коронавируса, поручили провести тестирование всех жителей и мигрантов, сообщает Pengpai News.
РБК 02:56
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Фигурное катание

Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе

Российская газета 04:33
Общество

Работники соцучреждений получат доплаты из-за коронавируса

Социальные и педагогические работники среднего медицинского и административного персонала получат по 25 тыс. рублей, а в случае работы с заболевшими — 35 тыс. рублей.
EastRussia вчера в 21:12
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Транспорт

Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков

Система "Карантин" позволяет точечно выявлять владельцев авто, у которых отсутствует спецпропуск для проезда по городу, рассказал журналистам руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.
РИА Новости 03:54
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Политика

Путин объявил об окончании нерабочего периода

Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
5,5K
Экономика

Малый бизнес дождался списания налогов и соцвзносов

Нужно списать налоги всему малому и среднему бизнесу, призывает Костальгин.
Ведомости вчера в 15:53
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Гаджеты

Названы цены на новые телефоны Nokia 125 и Nokia 150 в России

Nokia 125 получили стандартные для такого телефона дисплей – 2,4-дюйма, а такой же экран установлен и в Nokia 150.
Astera 05:07
1
Происшествия

Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске

Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия.
Газета.Ru 04:34
157
Общество

У брата Малышевой и главврача Боткинской больницы нашли коронавирус

Брат Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
ТВ Центр 01:17
167
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 10 мая в 11:57
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Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
27
Шоу-бизнес

Стоянов рассказал о своей большой пенсии

News.ru вчера в 00:21
83
Происшествия

В прокуратуре рассказали о погибших при пожаре в больнице Петербурга

Газета.Ru 04:20
1
Общество

Власти Москвы объяснили необходимость ношения масок и перчаток

Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у большинства заболевание COVID-19 протекает бессимптомно.
Известия 05:03
13
Общество

В Гидрометцентре рассказали о причудах погоды летом

REGNUM 02:04
338
Здоровье

Пациентке челябинской больницы дали на обед 25 макарон

Эхо Москвы в Челябинске 02:09
34
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова сообщила, что ей не хватает «театра и маникюра»

Pravda.Ru 04:12
7
Общество

Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с коронавирусом в стране.
Lenta.ru 04:43
1
Экономика

Министр: энергетический комплекс Украины переживает масштабный кризис

Как заявила Буславец, энергетический кризис на Украине является одним из крупнейших кризисов за всю историю независимости страны.
ИА Красная Весна вчера в 16:18
Энергетика

Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей

Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 09:43
100
Общество

В Красноярском крае вводят масочный режим

Александр Викторович прокомментировал продление режима самоизоляции, возможность снятия ограничений на работу парикмахерских и других организаций сферы услуг, а также рассказал, что в Красноярском крае вводится масочный режим.
Городские новости. Красноярск 04:49
7
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
1K
Экономика

В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ.
РИА Новости 05:15
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