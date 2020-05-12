Коронавирус
РБКВ Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
Жители Москвы с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах. За их отсутствие при посещении магазина полагается штраф в четыре тысячи рублей, а в транспорте — пять тысяч рублей.РИА Новости02:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Контролеры на транспорте начали проверку ношения пассажирами масок и перчаток в столице
Агентство Москвавчера в 23:44
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Шоу-бизнес
Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей
OAnews вчера в 01:32
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
REGNUM 06:00
Здоровье
89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 10 мая в 06:08
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Происшествия
В Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек
«В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек», - заявили в ведомстве.
Аргументы недели 01:02
Единоборства
Усик ответил украинскому борцу, вызвавшему его на поединок
Украинский боксер Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу вольного стиля Богдану Грицаю, вызвавшему его на бой без правил, согласившись на проведение поединка по правилам бокса.
РИА Новости вчера в 19:35
Общество
Путин пообещал крупные выплаты малообеспеченным семьям с детьми
Меру поддержки окажут каждому ребенку в возрасте от 3 до 7 лет Малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет с 1 июня смогут претендовать на крупные выплаты, заявил президент России Владимир Путин.
АМИТЕЛ вчера в 11:33
Наука
Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2
Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
РИА Новости 06:15
Общество
В Красноярском крае вводят масочный режим
Александр Викторович прокомментировал продление режима самоизоляции, возможность снятия ограничений на работу парикмахерских и других организаций сферы услуг, а также рассказал, что в Красноярском крае вводится масочный режим.
Городские новости. Красноярск 04:49
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
Общество
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 09:19
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Общество
В Тульской области введен обязательный масочный режим, но не для всех
Согласно указу главы региона, без масок запрещено появляться на улицах и в общественных местах жителям Тулы, Новомосковска, Щекинского, Веневского, Заокского, Тепло-Огаревского и Ясногорского районов.
ИА Красная Весна вчера в 12:47
Шоу-бизнес
«Четкая»: Кристина Асмус в шортах у холодильника сразила поклонников
Пятый канал вчера в 23:20
Экономика
Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
Кино
Премьера мультфильма «Викинг Вик» пройдет онлайн 12 мая
VoD-сервис Okko анонсировал премьеры ряда фильмов и телешоу. Обновленная библиотека ждет зрителей платформы с 12 мая.
Киноафиша России 04:56
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Общество
В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия
Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
REGNUM 06:29
Политика
Сегодня Путин обсудит вопрос о продлении режима нерабочих дней
Фото: kremlin.ru Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в России.
Orsk.ru 10 мая в 10:50
Общество
Турпоездки внутри страны предлагают разрешить с 1 июня
Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
Транспорт
Госдума приняла во II чтении проект о реформе полиса ОСАГО
Государственная Дума РФ приняла во II чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
Известия 07:01
Общество
В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42