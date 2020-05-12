Жители Москвы с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах. За их отсутствие при посещении магазина полагается штраф в четыре тысячи рублей, а в транспорте — пять тысяч рублей.

с чего всё началось

В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.

В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

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