Происшествия
ТАССВ Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей
Водитель привез их ко входу и сообщил, что по счетчику надо оплатить 13 тыс. рублей за услуги такси. На утверждение о том, что это дорого, таксист сказал, что не выпустит пассажиров из машины пока не будет произведена оплата.
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Американский вертолет разбился в Афганистане, погибли двое военных
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Оказавшийся в реанимации после матча игрок «Рубина» вернулся в строй
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Армия и оружие
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