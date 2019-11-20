Происшествия

ТАССТАССВ Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

Водитель привез их ко входу и сообщил, что по счетчику надо оплатить 13 тыс. рублей за услуги такси. На утверждение о том, что это дорого, таксист сказал, что не выпустит пассажиров из машины пока не будет произведена оплата.
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Пассажирка и ее муж-француз после угроз таксиста в Москве отдали 14 тыс. руб. за поездку расстоянием 3 км

Агентство Москва00:29

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС01:09

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Пассажиры такси заплатили 14 тыс рублей за поездку по центру столицы

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Поездка на такси по Москве обошлась пассажирам в 14 тыс. рублей

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