Происшествия
ТАССВ Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей
Водитель привез их ко входу и сообщил, что по счетчику надо оплатить 13 тыс. рублей за услуги такси. На утверждение о том, что это дорого, таксист сказал, что не выпустит пассажиров из машины пока не будет произведена оплата.
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Экономика
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Путин заявил о росте зарплат россиян
Президент России Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Путин поручил проработать предложение главы «НОВАТЭКа» о выделении 20 миллиардов на терминал по перевалке СПГ на Камчатке
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Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с приобретением "Роснефтью" пакета "Башнефти".
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Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
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