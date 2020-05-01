ЖКХ
РБКВ Москве перенесли сроки отключения горячей воды
В прошлом году горячую воду в Москве начали отключать 13 мая. Продолжительность отключений, по словам представителей мэрии, составляла не более 10 дней. Для сравнения в 2018 году профилактические отключения горячей воды в столице начались 10 мая.
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Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
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