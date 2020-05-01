ЖКХ

РБКРБКВ Москве перенесли сроки отключения горячей воды

В прошлом году горячую воду в Москве начали отключать 13 мая. Продолжительность отключений, по словам представителей мэрии, составляла не более 10 дней. Для сравнения в 2018 году профилактические отключения горячей воды в столице начались 10 мая.
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Начало отключения горячей воды в Москве перенесли на 1 июня

РИА Новости16:19

Отключение горячей воды в Москве начнут не раньше 1 июня

Вечерняя Москва16:36

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

Москва 2416:23

Отключение горячей воды в Москве перенесено на 1 июня

Российская газета17:17

Петр Бирюков: График отключения горячей воды в Москве скорректирован из-за режима самоизоляции

Агентство Москва16:14

Горячую воду начнут отключать в московских домах с 1 июня

РИАМО16:16

Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня

Радио 104:53
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