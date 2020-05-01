«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 359

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,1K

Футбол Обиженный Юран позвонил Губерниеву, чтобы вступиться за «Химки» Главный тренер "Химок" Сергей Юран сегодня созвонился с комментатором Дмитрием Губерниевым, чтобы оппонировать ему в вопросе выхода клуба из ФНЛ в РПЛ.

Общество На окраине Праги устанавливают памятник власовцам В пражском районе Репорыйе началась установка памятника власовцам. Об этом заявил глава района Павел Новотный, сообщает "Чешское радио". 151

Общество Психолог назвала способ перестать много есть на самоизоляции Клинический психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина поделилась способом перестать постоянно думать о еде. 2

Политика США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео. 7

Общество Российские военные врачи в Италии вылечили 62 больных с коронавирусом Усилиями российских военных врачей 62 пациента полевого госпиталя в Бергамо (Италия) излечились от коронавирусной инфекции.

Здоровье В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России В ходе общения представительнице ВОЗ был задан вопрос о причинах низкой смертности от коронавируса в России, если сравнивать с некоторыми другими странами мира. 126

Политика В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее. 1,5K

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 413

Политика Украина ввела спецпошлины на импорт российского угля С 1 мая на Украине начинают действовать спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля.

Здоровье Британские ученые выяснили, кто чаще умирает от коронавируса Специалисты института Institute for Fiscal studies в Великобритании провели исследование, по итогам которого выяснилось, что число летальных случаев из-за COVID-19 в стране может заметно отличаться в зависимости от этнической принадлежности заразившихся.

Шоу-бизнес Умерла солистка группы «Фристайл» Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет. 17

Общество Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе". 981