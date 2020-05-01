ЖКХ
ИзвестияВ Москве перенесли сроки отключения горячей воды
«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Петр Бирюков: График отключения горячей воды в Москве скорректирован из-за режима самоизоляции
Агентство Москвавчера в 16:14
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:20, Ашберн
Комментарии
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы
РБК вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко
РИА Новости вчера в 23:23
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Происшествия
Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева
Известия вчера в 04:00
Футбол
Обиженный Юран позвонил Губерниеву, чтобы вступиться за «Химки»
Главный тренер "Химок" Сергей Юран сегодня созвонился с комментатором Дмитрием Губерниевым, чтобы оппонировать ему в вопросе выхода клуба из ФНЛ в РПЛ.
ProstoProSport вчера в 16:15
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики
ФСБ предотвратила в Екатеринбурге подготовку терактов.
BFM.ru 29 апреля в 19:58
Общество
На окраине Праги устанавливают памятник власовцам
В пражском районе Репорыйе началась установка памятника власовцам. Об этом заявил глава района Павел Новотный, сообщает "Чешское радио".
Российская газета вчера в 17:53
Политика
Собянин: Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов
Собянин отметил, что Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов.
Газета.Ru вчера в 13:48
Общество
Психолог назвала способ перестать много есть на самоизоляции
Клинический психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина поделилась способом перестать постоянно думать о еде.
ТК Звезда вчера в 20:13
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
Политика
США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия
США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 19:58
Общество
Российские военные врачи в Италии вылечили 62 больных с коронавирусом
Усилиями российских военных врачей 62 пациента полевого госпиталя в Бергамо (Италия) излечились от коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 23:03
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Здоровье
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
В ходе общения представительнице ВОЗ был задан вопрос о причинах низкой смертности от коронавируса в России, если сравнивать с некоторыми другими странами мира.
ГЛАС.RU вчера в 10:30
Политика
В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина
Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее.
REGNUM вчера в 19:12
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика
США могут ввести санкции против Китая из-за коронавируса
Санкции собираются ввести из-за сокрытия информации о коронавирусе нового типа.
Ридус вчера в 17:56
Политика
Украина ввела спецпошлины на импорт российского угля
С 1 мая на Украине начинают действовать спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля.
Газета.Ru вчера в 22:21
Здоровье
Британские ученые выяснили, кто чаще умирает от коронавируса
Специалисты института Institute for Fiscal studies в Великобритании провели исследование, по итогам которого выяснилось, что число летальных случаев из-за COVID-19 в стране может заметно отличаться в зависимости от этнической принадлежности заразившихся.
Московский Комсомолец вчера в 23:46
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой
Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
Ведомости вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Деловое.ТВ 29 апреля в 09:21
Общество
Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс 29 апреля в 04:29
Политика
Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»
Глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания согласительного совета фракций Верховной рады сравнила Украину с тонущим "Титаником".
Газета.Ru вчера в 23:08
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости 29 апреля в 10:18