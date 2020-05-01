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ИзвестияИзвестияВ Москве перенесли сроки отключения горячей воды

«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
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Отключение горячей воды в Москве начнут не раньше 1 июня

Вечерняя Москва16:36

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

Москва 2416:23

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

РБК16:18

Начало отключения горячей воды в Москве перенесли на 1 июня

РИА Новости16:19

Петр Бирюков: График отключения горячей воды в Москве скорректирован из-за режима самоизоляции

Агентство Москва16:14

Горячую воду начнут отключать в московских домах с 1 июня

РИАМО16:16

Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня

Радио 104:53
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:48, Ашберн

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