Власти Москвы скорректировали график отключения горячей воды из-за режима самоизоляции. Начало решили перенести на 1 июня, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

В Москве перенесли начало отключения горячей воды в домах

Происшествия В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области. 26

Транспорт Мэр Новокузнецка прокомментировал забастовку маршрутчиков Сегодня утром, 30 апреля в Новокузнецке на линию маршрутов городского общественного транспорта не вышли более 100 автобусов. 52

Гаджеты Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS. 19

Общество Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США. 156

Общество В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. 90

Политика Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне. 19

Армия и оружие Сирия отразила удары израильских вертолетов Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.

Экономика «Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров. 2

Здоровье Академик РАН рассказал об уникальности нового коронавируса Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Чучалин рассказал, в чем состоит уникальность нового коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к заболеванию COVID-19.