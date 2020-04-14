Чтобы всем подцепившим коронавирус COVID-19 москвичам хватало мест в столичных больницах, в городе перепрофилируют для таких пациентов еще 24 стационара, поскольку пока ситуация на сегодняшний день говорит о том, что в ближайшее время понадобятся дополнительные койки.

В Москве перепрофилируют для больных коронавирусом еще 24 стационара

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Футбол «Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной авансом зарплаты Руководство футбольного клуба «Сочи» намерено обсудить с нападающим Александром Кокориным возврат части зарплаты, выданной авансом.

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