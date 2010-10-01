Коронавирус
КоммерсантъВ Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Каршеринг, маски и пропуска: введен ряд новых мер по противодействию распространению коронавируса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:26
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
Информационный центр Правительства Москвы12:48
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РИА Новости вчера в 11:01
Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
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Российская газета вчера в 15:35
Общество
Определена очередность вакцинации россиян от коронавируса
Очередность определила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что Вашингтон не будет выходить из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Коммерсантъ 20:05
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Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке
РИА Новости вчера в 13:01
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«Новая газета» сообщает, что в Якутии заразились 76 медиков
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Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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В WhatsApp появилась новая функция
Функция распознавания QR-кодов появилась в бета-версии WhatsApp для iOS.
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Интерфакс 07:26
Происшествия
В Москве трагически погиб несовершеннолетний сын актрисы Юлии Дробот
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СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
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Происшествия
В Брянске взят под стражу полковник МВД
Бывшему исполняющему обязанности начальника следственного подразделения регионального управления МВД Советским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Трамп не намерен «закрывать» США при второй волне коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен "закрывать" страны при второй волне распространения коронавируса нового типа, сообщает CNBC.
Газета.Ru 18:30