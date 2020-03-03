Происшествия
Газета.RuУволена державшая школьников под кварцевой лампой учительница
В Москве уволили учительницу, из-за которой 25 первоклассников получили ожоги лица и глаз. После дезинфекции кабинета она оставила кварцевую лампу включенной на полную мощность.
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Отец первоклассника, пострадавшего от кварцевой лампы: «Будто из солярия вышел»
Московский Комсомолец05:50
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Определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций
Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций — 2020/21 сыграет против команд Венгрии, Турции и Сербии.
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Bloomberg узнал о планах кабмина России наладить связи с ОЭСР
Глава правительства России Михаил Мишустин поручил кабинету министров разработать проект плана по восстановлению отношений с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Экономика
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Haval построит новый завод в Тульской области
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Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Происшествия
Завершено следствие по делу историка Соколова
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Вышел первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»
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Понятие брака могут закрепить в Конституции в качестве союза мужчины и женщины.
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В экспертно-судейской комиссии РФС появятся иностранцы
Состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, которая разбирала жалобы клубов на судейство, полностью изменится.
Армия и оружие
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Общество
Минздрав предлагает поделить медучреждения на три уровня
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Шоу-бизнес
Пелагея уверена в певческом таланте трехлетней дочери Таисии
Певица Пелагея уверена в том, что её трехлетнюю дочь Таисию в будущем ждет большой успех на сцене.
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Себастиан Стэн поделился закадровым фото со съемок сериала «Сокол и Зимний солдат»
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Общество
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Шоу-бизнес
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Футбол
Букмекеры: «Челси» обыграет «Ливерпуль» в матче Кубка Англии
3 марта «Челси» примет «Ливерпуль» в матче пятого раунда Кубка Англии, который пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45.
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У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус
Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что после выявления коронавируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
Политика
На Украине заявили об освобождении экс-командира батальона «Айдар»
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что суд в Греции отпустил из-под стражи экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука.