Происшествия

Газета.RuГазета.RuУволена державшая школьников под кварцевой лампой учительница

В Москве уволили учительницу, из-за которой 25 первоклассников получили ожоги лица и глаз. После дезинфекции кабинета она оставила кварцевую лампу включенной на полную мощность.
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Департамент образования: Учительница школы №1415, где дети пострадали от кварцевой лампы, будет уволена

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Отец первоклассника, пострадавшего от кварцевой лампы: «Будто из солярия вышел»

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