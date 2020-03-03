В Москве уволили учительницу, из-за которой 25 первоклассников получили ожоги лица и глаз. После дезинфекции кабинета она оставила кварцевую лампу включенной на полную мощность.

Шоу-бизнес Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.

Политика Bloomberg узнал о планах кабмина России наладить связи с ОЭСР Глава правительства России Михаил Мишустин поручил кабинету министров разработать проект плана по восстановлению отношений с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Экономика ФРС США снизила ставку из-за коронавируса Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Общество Минздрав предлагает поделить медучреждения на три уровня Медучреждениям начнут присваивать специальные информационные знаки соответствия по определенному уровню новой модели организации оказания медицинской помощи.

Общество Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.