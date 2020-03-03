Происшествия

РБКРБКВ Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы. Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщает также главное следственное управление СК по Москве.
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В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

РБК02:54

СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

РИА Новости02:48

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Газета.Ru02:54

В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях

Интерфакс02:40

Департамент образования: Учительница школы №1415, где дети пострадали от кварцевой лампы, будет уволена

Агентство Москва02:26

В Москве уволят учительницу, забывшую выключить кварцевую лампу в классе

ТАСС02:25

СК проверит данные о 25 детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

РЕН ТВ02:00
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском вчера в 06:25
Футбол

Жеребьёвка Лиги Наций. Сборная России узнает соперников

Нельзя наперед утверждать, что к осени 2020 года сборная России будет в шикарной форме после Евро-2020, а команда Норвегии не наберет, даже если не пройдет через плей-офф Лиги Наций в финальную часть турнира.
Soccer.ru 02:02
Авто

BMW показала конкурента Tesla Model 3 с запасом хода 600 километров

Компания BMW представила концепт-кар i4, серийная версия которого появится в 2021 г. и составит конкуренцию Tesla Model 3. Заявленный запас хода автомобиля без подзарядки аккумуляторов составит 600 километров (по мировому циклу WLTP).
AutoNews 03:20
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

ТАСС вчера в 00:38
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбу в рационе

МедиаПоток вчера в 08:31
Музыка

Группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020

RT на русском 03:35
Общество

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с новым коронавирусом, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
РИА Новости 03:47
Общество

У граждан КНР, летевших в Шанхай через Москву, выявлен коронавирус

Коронавирус выявлен у восьми граждан КНР, которые летели из Милана в Шанхай транзитом через Москву.
Expert.ru 01:48
Происшествия

Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе

Летевший из Новосибирска в Москву лайнер авиакомпании S7 экстренно сел в Перми.
RT на русском 03:02
Общество

СЭПО заморозил производство холодильников «Саратов»

Топ-менеджмент завода СЭПО принял решение не закрывать производство легендарных холодильников «Саратов», а временно его законсервировать.
АиФ Саратов 01:49
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $52

Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.
РБК вчера в 16:18
Политика

В России предотвратили 34 теракта в 2019 году

«В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта», — цитирует его ТАСС.
Известия 03:36
Биатлон

Глава IBU рассказал о решении провести этап Кубка мира без зрителей

Решение провести этап Кубка мира в Нове-Место без зрителей приняли власти Чехии, заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.
Новый День 02:42
Кино

Саймон Пегг не думает, что у франшизы «Стартрек» есть будущее

Саймон Пегг, который играл Монтгомери Скотта в трех фильмах Шкалы Кельвина, в интервью Total Film заявил, что четвертый фильм может не состояться, и на это есть объективные причины.
Popcornnews.ru вчера в 05:40
Космос

Миссией Gaia найден необычный сверхмассивный белый карлик WDJO551+4135

Территория новостей вчера в 15:13
Общество

Скончался Герой Советского Союза Михаил Булатов

Сегодня, 3 марта, не стало ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Курской области и города Курска Михаила Алексеевича Булатова.
ТАКТ-Новости 02:22
Футбол

Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал»

Газета.Ru вчера в 23:17
Политика

Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
РИА Новости вчера в 07:03
Политика

Путин внес поправку о признании брака союзом мужчины и женщины

Понятие брака могут закрепить в Конституции в качестве союза мужчины и женщины.
Российская газета вчера в 11:14
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03:50
Происшествия

Забайкальский подросток застрелил отца-тирана

REGNUM 02:36
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Общество

Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками

Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Ведомости вчера в 16:59
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Здоровье

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Деловое.ТВ 01 марта в 05:03
Происшествия

На Пхукете двух россиянок на надувных кругах унесло в море

Газета.Ru 01:55
Общество

Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Коммерсантъ 02:29
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК вчера в 05:20
Гаджеты

Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Что касается даты премьеры Redmi Note 9, то компания представит его 12 марта.
Astera вчера в 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
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