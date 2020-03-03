Происшествия
РБКВ Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы
Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы. Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщает также главное следственное управление СК по Москве.
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Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Футбол
Жеребьёвка Лиги Наций. Сборная России узнает соперников
Нельзя наперед утверждать, что к осени 2020 года сборная России будет в шикарной форме после Евро-2020, а команда Норвегии не наберет, даже если не пройдет через плей-офф Лиги Наций в финальную часть турнира.
Авто
BMW показала конкурента Tesla Model 3 с запасом хода 600 километров
Компания BMW представила концепт-кар i4, серийная версия которого появится в 2021 г. и составит конкуренцию Tesla Model 3. Заявленный запас хода автомобиля без подзарядки аккумуляторов составит 600 километров (по мировому циклу WLTP).
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбу в рационе
Музыка
Группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020
Общество
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с новым коронавирусом, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Общество
У граждан КНР, летевших в Шанхай через Москву, выявлен коронавирус
Коронавирус выявлен у восьми граждан КНР, которые летели из Милана в Шанхай транзитом через Москву.
Происшествия
Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе
Летевший из Новосибирска в Москву лайнер авиакомпании S7 экстренно сел в Перми.
Общество
СЭПО заморозил производство холодильников «Саратов»
Топ-менеджмент завода СЭПО принял решение не закрывать производство легендарных холодильников «Саратов», а временно его законсервировать.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $52
Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.
Политика
В России предотвратили 34 теракта в 2019 году
«В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта», — цитирует его ТАСС.
Биатлон
Глава IBU рассказал о решении провести этап Кубка мира без зрителей
Решение провести этап Кубка мира в Нове-Место без зрителей приняли власти Чехии, заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.
Кино
Саймон Пегг не думает, что у франшизы «Стартрек» есть будущее
Саймон Пегг, который играл Монтгомери Скотта в трех фильмах Шкалы Кельвина, в интервью Total Film заявил, что четвертый фильм может не состояться, и на это есть объективные причины.
Космос
Миссией Gaia найден необычный сверхмассивный белый карлик WDJO551+4135
Общество
Скончался Герой Советского Союза Михаил Булатов
Сегодня, 3 марта, не стало ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Курской области и города Курска Михаила Алексеевича Булатова.
Футбол
Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал»
Политика
Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
Политика
Путин внес поправку о признании брака союзом мужчины и женщины
Понятие брака могут закрепить в Конституции в качестве союза мужчины и женщины.
Общество
Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Здоровье
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Что касается даты премьеры Redmi Note 9, то компания представит его 12 марта.