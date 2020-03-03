Происшествия

РБКРБКВ Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы. Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщает также главное следственное управление СК по Москве.
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