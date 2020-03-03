Происшествия
РБКВ Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы
Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы. Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщает также главное следственное управление СК по Москве.
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Политика
Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции
Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны.
Армия и оружие
Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом
Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Музыка
Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении
У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
Шоу-бизнес
Николай Басков за время отпуска похудел и помолодел
Певец Николай Басков хорошо отдохнул. Кроме того, во время отпуска ему удалось сбросить лишние килограммы и даже помолодеть.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Экономика
«Детский мир» сменит генерального директора
Совет директоров, как указала компания, должен будет принять решение еще по двум вопросам: назначении на должность генерального директора Марии Давыдовой сроком на три года — сегодня она занимает пост заместителя генерального директора по коммерческой деятельности; а также назначении Чирахова председателем совета директоров ПАО "Детский мир".
Авто
Новая «Газель City»: первые «живые» фото и свежие подробности
Перспективный автобус GAZelle City получил оригинальные панели кузова и передок от будущей "Газели NN".
Экономика
Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в один рубль
Главу Пенсионного фонда РФ Максима Топилина призвали объяснить жителям России, почему денежная прибавка к пенсии может составить всего один рубль.
Культура
Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем
Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
Происшествия
Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево
Армия и оружие
США спишут бомбардировщики B-2 Spirit
Самолеты B-1 Lancer и B-2 снимут с вооружения, причем первые - уже совсем скоро.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Что касается даты премьеры Redmi Note 9, то компания представит его 12 марта.
Спорт
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Происшествия
Более 330 уголовных дел о врачебных ошибках дошли до суда в 2019 году
Более 330 тысяч уголовных дел, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медпомощи, направлены в суды.
Политика
Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Интернет
«Одноклассники» восстанавливают доступ к аккаунту по фото
Как сообщает ToDay News Ufa, социальная сеть Одноклассники запустила восстановление профиля с помощью технологии распознавания лиц, основанной на базе нейросетей.
Политика
В Астрахани нашли замену дважды уволившемуся мэру
Как уже сообщало ИА REGNUM, мэр Астрахани Радик Харисов ушёл в отставку 25 февраля.
Энергетика
Экспорт нефти из РФ в Белоруссию в январе-феврале сократился на 76%
Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе-феврале текущего года сократился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 709,1 тысячи тонн, при этом плановый объем поставок за эти два месяца предполагал экспорт в размере 3,851 миллиона тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).
Гаджеты
В России поступил в продажу Honor View 30 Pro
С 3 марта новый Honor View 30 Pro официально продается в российском интернет-магазине Honor.
Политика
Путин обсудит нацпроекты с вице-премьером Хуснуллиным
Из публичного ожидается встреча главы государства и вице-премьера Марата Хуснуллина.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.