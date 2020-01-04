Происшествия
Газета.RuСуд арестовал подозреваемых по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова
Уточняется, что модель была отправлена в СИЗО сроком на два месяца. Отмечается, что также под домашний арест была отправлена подруга Рудницкой Татьяна Морозова. Женщины подозреваются в вымогательстве у художника около 500 тыс. рублей.
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Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС08:18
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В Москве арестована модель, шантажировавшая изнасилованием художника Сафронова
Московский Комсомолец09:12
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