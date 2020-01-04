Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Уточняется, что модель была отправлена в СИЗО сроком на два месяца. Отмечается, что также под домашний арест была отправлена подруга Рудницкой Татьяна Морозова. Женщины подозреваются в вымогательстве у художника около 500 тыс. рублей.

Суд арестовал подозреваемых по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова

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