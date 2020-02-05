Происшествия

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Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене. «Королеву Виктору Петровичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда в среду, 5 февраля.
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В Москве суд арестовал подозреваемого в госизмене

Газета.Ru05:51

В Москве мужчину обвинили в государственной измене

Интерфакс05:49

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

РИА Новости05:12

В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене

Коммерсантъ05:32

Суд в Москве арестовал мужчину по обвинению в госизмене

Агентство Москва05:27

Россиянин арестован по обвинению в госизмене

ТАСС05:13

В Москве гражданин России арестован за госизмену

RT на русском05:47
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Происшествия

В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус

Российская газета вчера в 19:20
Общество

33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка

Pravda.Ru вчера в 13:56
Здоровье

Кто рискует заболеть коронавирусом: пояснил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор объяснил, кто рискует заболеть коронавирусом.
REGNUM 02:42
Кино

Видеосервис START снимет сериал по мотивам фильма «Текст»

Вокруг ТВ 05:34
Экономика

Кудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
Взгляд.ру 02:42
Политика

Путин принимает верительные грамоты от послов

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
ТАСС 05:21
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Экономика

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
ТАСС вчера в 07:04
Футбол

В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
REGNUM 06:23
Общество

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Авто

В Volkswagen рассказали о новом поколении модели Polo для России

Немецкий автопроизводитель Volkswagen опубликовал первую информацию о новом поколении модели Polo для России.
Известия 06:52
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Армия и оружие

БТР российской армии протаранил американский блокпост в Сирии

Русские, по сообщениям очевидцев, попытались сначала мирно урегулировать конфликт, но, когда американцы отказались их пропускать, - попросту протаранили американский блокпост бронетранспортером БТР-80.
Версия.Инфо вчера в 18:42
Армия и оружие

Минобороны заключило контракт на создание беспилотника «Альтиус-РУ»

Минобороны РФ заключило контракт с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на создание разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ», который может находиться в воздухе больше суток, сообщил в среду, 5 февраля, замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.
Известия 06:28
Транспорт

В России захотели изменить правила использования шипованных шин

Lenta.ru 06:32
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
ToDay News Ufa 03 февраля в 13:29
Происшествия

Двух чиновников на Ямале подозревают во взятках на 6,5 миллиона рублей

"По данным следствия, в разные периоды времени с 2016 года по 2018 год подозреваемые через посредников, действующих в пользу третьих лиц - коммерческих организаций, получили взятки в сумме 5 миллионов рублей, 925 тысяч рублей и 650 тысяч рублей за совершение действий с объектами недвижимости", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:14
Здоровье

Зараженный коронавирусом китаец рассказал, как его лечат в России

Зараженный новым типом коронавируса китаец Вань Юньбинь дал интервью газете «Пэнпай», в котором рассказал о лечении в российской больнице в Чите.
Московский Комсомолец 05:20
Экономика

Минфин Хакасии заявил о нехватке денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии сообщило, что в регионе не хватает денег на школы и детские сады из-за того, что в регионе не хватает 14 млрд рублей.
Газета.Ru 03 февраля в 23:24
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Шоу-бизнес

242-килограммовый сын Никаса Сафронова показал голый торс

Наследник Никаса Сафронова Лука Затравкин поделился с пользователями Сети своими провокационными снимками.
VSE42.RU вчера в 03:01
Общество

Вернувшихся из Китая россиян отправят на карантин в Тюменскую область

Россиян и иностранцев, покинувших китайскую провинцию Хубэй, отправят на двухнедельный карантин в Тюменскую область.
EastRussia вчера в 18:13
Общество

Онищенко высмеял идею депортации из РФ больных коронавирусом

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что законопроект МВД о депортации мигрантов с коронавирусом был составлен по совету горе-эпидемиологов, и смысла в нем нет.
Интерфакс 04:42
Происшествия

В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Российская газета вчера в 04:16
Общество

Глава Минздрава назвал сроки разработки вакцины против коронавируса

Разработка вакцины против нового типа коронавируса займет не менее восьми-десяти месяцев, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 06:47
Финансы

Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек

Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 47,49 коп. и составил 63,4342 руб. В свою очередь, курс евро уменьшился на 66,56 коп.
Газета.Ru вчера в 05:23
Общество

В Приморье трехлетняя девочка жила в хлеву со скотом

Бабушка объяснила ситуацию тем, что поскольку много работает, то ей удобно жить с внучкой на ферме, а не в доме, который находится в селе.
Новые Известия 06:39
Происшествия

Из больницы в Австрии сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

Жительница Австрии, у которой подозревают коронавирус, сбежала из больницы в Зальцбурге. Об этом 5 февраля сообщил местный телеканал OE24.
Фонтанка.Ру 06:28
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в бюджетном платье из масс-маркета

Накануне герцогиня Кэтрин в очередной раз порадовала своих поклонников, прогулявшись на публике в очень бюджетном платье из масс-маркета, но в то же время дополнив свой «дешевый» образ чуть более дорогими вещами.
Bimru.ru 05:29
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