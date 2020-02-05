Происшествия
ИзвестияСуд арестовал россиянина по обвинению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене. «Королеву Виктору Петровичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда в среду, 5 февраля.
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Происшествия
В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус
Общество
33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка
Здоровье
Кто рискует заболеть коронавирусом: пояснил Роспотребнадзор
Роспотребнадзор объяснил, кто рискует заболеть коронавирусом.
Экономика
Кудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
Политика
Путин принимает верительные грамоты от послов
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Экономика
ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
Футбол
В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Общество
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Авто
В Volkswagen рассказали о новом поколении модели Polo для России
Немецкий автопроизводитель Volkswagen опубликовал первую информацию о новом поколении модели Polo для России.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Армия и оружие
БТР российской армии протаранил американский блокпост в Сирии
Русские, по сообщениям очевидцев, попытались сначала мирно урегулировать конфликт, но, когда американцы отказались их пропускать, - попросту протаранили американский блокпост бронетранспортером БТР-80.
Армия и оружие
Минобороны заключило контракт на создание беспилотника «Альтиус-РУ»
Минобороны РФ заключило контракт с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на создание разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ», который может находиться в воздухе больше суток, сообщил в среду, 5 февраля, замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
Происшествия
Двух чиновников на Ямале подозревают во взятках на 6,5 миллиона рублей
"По данным следствия, в разные периоды времени с 2016 года по 2018 год подозреваемые через посредников, действующих в пользу третьих лиц - коммерческих организаций, получили взятки в сумме 5 миллионов рублей, 925 тысяч рублей и 650 тысяч рублей за совершение действий с объектами недвижимости", - говорится в сообщении.
Здоровье
Зараженный коронавирусом китаец рассказал, как его лечат в России
Зараженный новым типом коронавируса китаец Вань Юньбинь дал интервью газете «Пэнпай», в котором рассказал о лечении в российской больнице в Чите.
Экономика
Минфин Хакасии заявил о нехватке денег на школы и детские сады
Министерство финансов Хакасии сообщило, что в регионе не хватает денег на школы и детские сады из-за того, что в регионе не хватает 14 млрд рублей.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова показал голый торс
Наследник Никаса Сафронова Лука Затравкин поделился с пользователями Сети своими провокационными снимками.
Общество
Вернувшихся из Китая россиян отправят на карантин в Тюменскую область
Россиян и иностранцев, покинувших китайскую провинцию Хубэй, отправят на двухнедельный карантин в Тюменскую область.
Общество
Онищенко высмеял идею депортации из РФ больных коронавирусом
Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что законопроект МВД о депортации мигрантов с коронавирусом был составлен по совету горе-эпидемиологов, и смысла в нем нет.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Общество
Глава Минздрава назвал сроки разработки вакцины против коронавируса
Разработка вакцины против нового типа коронавируса займет не менее восьми-десяти месяцев, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 47,49 коп. и составил 63,4342 руб. В свою очередь, курс евро уменьшился на 66,56 коп.
Общество
В Приморье трехлетняя девочка жила в хлеву со скотом
Бабушка объяснила ситуацию тем, что поскольку много работает, то ей удобно жить с внучкой на ферме, а не в доме, который находится в селе.
Происшествия
Из больницы в Австрии сбежала пациентка с подозрением на коронавирус
Жительница Австрии, у которой подозревают коронавирус, сбежала из больницы в Зальцбурге. Об этом 5 февраля сообщил местный телеканал OE24.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в бюджетном платье из масс-маркета
Накануне герцогиня Кэтрин в очередной раз порадовала своих поклонников, прогулявшись на публике в очень бюджетном платье из масс-маркета, но в то же время дополнив свой «дешевый» образ чуть более дорогими вещами.