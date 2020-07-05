с чего всё началось

«Мой подзащитный Гладченко был задержан по подозрению в получении взятки», — заявил правозащитник. По словам Мушаилова, против инспектора ГИБДД возбудили уголовное дело по ч. 3. ст. 290 («Получение взятки должностным лицом за действие или бездействие»).

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

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