Происшествия
РБКВ Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
«Мой подзащитный Гладченко был задержан по подозрению в получении взятки», — заявил правозащитник. По словам Мушаилова, против инспектора ГИБДД возбудили уголовное дело по ч. 3. ст. 290 («Получение взятки должностным лицом за действие или бездействие»).
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с чего всё началось
На действующего сотрудника полиции Павла Гладченко, друга администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, завели дело о получении взятки, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Воронцова Михаила Мушаилова.Дождь12:37
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