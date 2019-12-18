Общество

Газета.RuГазета.RuВ Москве побит рекорд тепла 133-летней давности

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в среду, 18 декабря, был побит рекорд тепла 133-летней давности, передает РИА "Новости". Он отметил, температура в этот день в столице поднялась до +5,4°С.
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