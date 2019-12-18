Общество
Газета.RuВ Москве побит рекорд тепла 133-летней давности
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в среду, 18 декабря, был побит рекорд тепла 133-летней давности, передает РИА "Новости". Он отметил, температура в этот день в столице поднялась до +5,4°С.
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«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
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Команда исследователей из Университета Кертина в Австралии сообщает, что метеор, который пролетел по небу Австралии в 2017 году, был редким «пасущимся огненным шаром».
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Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово
Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.
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Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.
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Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020
Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Культура
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Ксения Собчак охотно позировала с барабанщиками, а Елена Малышева среди барышень из прошлого.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
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Восемь человек умерли от свиного гриппа в Йемене
Восемь человек на севере Йемена скончались в результате осложнений, вызванных вирусом H1N1 (свиной грипп).
Космос
Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесен
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Кремль отреагировал на данные Генштаба о подготовке НАТО к конфликту
В Кремле согласны с заявлением начальника Генштаба Валерия Герасимова о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
«Альмерия» Гути может арендовать Лунина у «Реала»
«Альмерия» занимает второе место в испанской сегунде. Главный тренер команды — бывший полузащитник «Реала» Гути.
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Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
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Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
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Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
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Политика
ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
Европарламент подготовил проект резолюции, в которой намерен обратиться к Венецианской комиссии с призывом дать правовую оценку российскому закону о регулировании деятельности СМИ-иноагентов, а также с призывом к странам ЕС оказывать "постоянное давление" на РФ в рамках ОБСЕ.
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В Dota 2 добавили аркану на Ogre Magi
В Dota 2 вышел предмет качества Arcana для Ogre Magi.
Происшествия
В Петербурге шторм повалил новогоднюю елку, рекламные щиты и светофоры
В Санкт-Петербурге шторм повалил деревья, новогоднюю елку, рекламные щиты и светофоры. Ветер уронил строительные леса в Подъездном переулке.
Политика
Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными
Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Общество
Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
Общество
В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.