Общество
Агентство МоскваЖара в Москве 17 июня побила 128-летний рекорд
Прежний рекорд в 30,8 градуса принадлежал 1892 году. Окончательная цифра нового максимума температуры воздуха для 17 июня будет известна после 18:00.
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с чего всё началось
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.РИА Новости09:10
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