Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.

с чего всё началось

Прежний рекорд в 30,8 градуса принадлежал 1892 году. Окончательная цифра нового максимума температуры воздуха для 17 июня будет известна после 18:00.

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