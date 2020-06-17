Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.

с чего всё началось

Московская температура побила рекорд позапрошлого века, поднявшись выше отметки 30,8 градуса. Об этом "РГ" рассказали в Метеобюро Москвы и области.

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