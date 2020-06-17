Общество
Российская газетаВ Москве побит температурный рекорд 128-летней давности
Московская температура побила рекорд позапрошлого века, поднявшись выше отметки 30,8 градуса. Об этом "РГ" рассказали в Метеобюро Москвы и области.
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с чего всё началось
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.РИА Новости09:10
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