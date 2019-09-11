«Сегодняшний день стал самым тёплым в Москве за всё время наблюдения на метеостанции ВДНХ, то есть с 1949 года», — цитирует Леуса РИА Новости. По его словам, до этого самым тёплым было 11 сентября 1972 года, когда столбики термометров поднялись до +25,6 °С.

В Москве побит температурный рекорд 1972 года

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