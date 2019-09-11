Общество
RT на русскомВ Москве побит температурный рекорд 1972 года
«Сегодняшний день стал самым тёплым в Москве за всё время наблюдения на метеостанции ВДНХ, то есть с 1949 года», — цитирует Леуса РИА Новости. По его словам, до этого самым тёплым было 11 сентября 1972 года, когда столбики термометров поднялись до +25,6 °С.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Политика
Украинский премьер ожидает сложных газовых переговоров с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры с Россией по вопросу транзита газа ожидаются сложными.
RT на русском 08:50
Здоровье
Детская поликлиника №3 в Туле временно сменила адрес
Тульская служба новостей 08:22
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
ТАСС 08:32
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Происшествия
Российский военнослужащий найден мертвым в армянском городе Гюмри
Тело 23-летнего военнослужащего из России найдено в армянском городе Гюмри.
REGNUM 08:44
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
В США разбился грузовой самолет
Грузовой самолет c автомобильными деталями на борту потерпел крушение недалеко от аэропорта города Толидо в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG.
РИА Новости 07:13
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика
Молдавия настаивает на выводе военных РФ из Приднестровья
Военные РФ должны покинуть Приднестровье, заявил глава МИД Молдавии Николай Попеску 11 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
REGNUM 08:40
Армия и оружие
На Украине отчитались о ликвидации одного из командиров ДНР
В конце августа стало известно, что во время боя в Донбассе погиб командир взвода 24-го батальона «Айдар» 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Lenta.ru 09:52
Космос
Робот Федор больше не полетит в космос
По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.
Эхо Москвы 05:06
Происшествия
Российский турист утонул на курорте в Болгарии
Турист из России утонул в Болгарии. Об этом сообщает местная полиция, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:31
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова: «Муж не разрешит мне больше делать такие фото»
41-летняя телеведущая опубликовала голый снимок на коне Анфиса Чехова решила порадовать свою интернет-аудиторию откровенным фото.
WomanHit.ru 08:57
Шоу-бизнес
Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре
Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.
Аргументы и Факты 09 сентября в 17:49
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Игры
Игроки Fallout 76 недовольны внутриигровым холодильником за семь долларов
Перед выходом Fallout 76 авторы пообещали, что все микротранзакции во внутриигровом магазине ограничатся косметикой.
Игромания.ру 05:14
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Кино
Опубликован постер комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»
Культуромания 04:10
Гаджеты
Новая Apple iOS 13 выйдет 19 сентября
Сегодня на презентации новых iPhone 11 компания Apple объявила о запуске операционной системы iOS 13.
ITZine.ru вчера в 15:16
Происшествия
В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников
Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.
Известия 08:56
Транспорт
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 06:34
Финансы
Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже
Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.
РБК 09:02
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».
Известия 09:48