Политика
Smolnarod.ruВ Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
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Экономика
Минфин РФ не видит причин для рецессии в экономике страны
Причины для рецессии в экономике России отсутствуют, несмотря на падение цен на нефть и снижение курса национальной валюты, заявил заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев.
Общество
Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ
Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17
Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Общество
Синоптики прогнозируют комфортное лето в этом году
Как говорит Тишковец, общий температурный фон этим летом на больше части европейской территории России будет выше на 1-2 градуса за многие годы.
Политика
Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил Znak.com, что фракция ЕР с большой долей вероятности поддержит роспуск нижней палаты Госдумы.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Шоу-бизнес
Рита Дакота отметила день рождения с Владом Соколовским
Экс-супруги снова замечены вместе. Вчера Рита Дакота отметила свой 30-ый день рождения.
Армия и оружие
В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot
Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
Финансы
Украинская гривна упала по отношению к доллару на 18 копеек
После двухнедельного роста гривна упала на 18 копеек. На 10 марта украинский Нацбанк установил курс 28,23 гривны за евро.
Шоу-бизнес
Даша Жукова впервые показала очень красивую дочь от Романа Абрамовича
Дарья Жукова воспитывает двоих детей от миллиардера Романа Абрамовича. Сын пары Аарон-Александр родился в 2009 году.
Кино
В Югре наградили призеров международного фестиваля «Дух огня»
В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония закрытия XVIII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».
Культура
Apple сняла фильм об Эрмитаже на iPhone 11 Pro Max
Apple выпустила фильм из серии «Снято на iPhone».
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Энергетика
Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок
Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.
Политика
Кадыров обратился к россиянам из-за поправок по новому сроку Путина
Кадыров напомнил, что нынешний российский лидер в 1999 году получил страну, "истерзанную войнами, атаками международного терроризма, внутренними противоречиями".
Армия и оружие
Пробивающая арктические льды американская подлодка попала на видео
Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил.
Футбол
Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА
Происшествия
Дочь Малафеева объяснила решение заняться наркоторговлей
Дочь бывшего футболиста сборной России Вячеслава Малафеева Ксения объяснила решение заняться наркоторговлей.
Спорт
Хоккейный чемпионат Германии досрочно завершён из-за коронавируса
Немецкая хоккейная лига досрочно завершила чемпионат из-за эпидемии коронавируса, информирует организация в «Твиттере».
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Здоровье
В ВОЗ развеяли мифы о пользе кокаина и чеснока против коронавируса
Сообщается, что чеснок, кокаин, детская моча и электросушители для рук никак не помогают защититься от заражения коронавирусом нового типа.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Общество
ВТО отменила заседания до 20 марта из-за коронавируса
Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо проинформировал представителей стран-участниц о том, что с 11 марта все заседания ВТО будут приостановлены до 20 марта.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».