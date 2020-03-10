Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».

В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

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