Политика

Smolnarod.ruSmolnarod.ruВ Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
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