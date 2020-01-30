Транспорт
РБКВ Москве подорожал проезд в городском транспорте и электричках
Рассчитанный на 30 дней билет«ТАТ» без лимита поездок, обойдется в 1180 руб. (сейчас — 1140 руб.). Также увеличилась стоимость проезда в электропоездах пригородного сообщения. Так, цена на проезд в пределах Москвы выросла на 1 руб — до 37 руб.
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С 1 февраля повысится цена на разовые поездки в общественном транспорте в Москве
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