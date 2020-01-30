Транспорт

РБКРБКВ Москве подорожал проезд в городском транспорте и электричках

Рассчитанный на 30 дней билет«ТАТ» без лимита поездок, обойдется в 1180 руб. (сейчас — 1140 руб.). Также увеличилась стоимость проезда в электропоездах пригородного сообщения. Так, цена на проезд в пределах Москвы выросла на 1 руб — до 37 руб.
Читать в источнике
Комментировать108

Подробнее о событии

С 1 февраля подорожал проезд в метро в Москве

RT на русскомвчера в 20:43

С 1 февраля повысится цена на разовые поездки в общественном транспорте в Москве

Гарант29 января в 10:15

Проезд в столичном общественном транспорте подорожал с 1 февраля

Вечерняя Москвавчера в 16:37

Разрешения на парковку и стоимость проезда в метро: что изменится с 1 февраля 2020 года

Москва 24вчера в 16:00

Проезд в метро дорожает с 1 февраля

Mockva.ruвчера в 16:27

Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает в среднем на 3%

Моя Москва.онлайнвчера в 08:09

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

Известиявчера в 19:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:56, Ашберн
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Здоровье

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Происшествия

Сестра погибшего при обрушении СКК рабочего рассказала о брате

С сестрой погибшего Матвея Кучерова удалось пообщаться корреспонденту телеканала РЕН ТВ. По ее словам, Кучерова позвали на работу друзья.
iReactor вчера в 21:24
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 30 января в 04:13
Кино

Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa 29 января в 01:03
Технологии

Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
REGNUM 30 января в 18:48
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Политика

Великобритания официально покинула Евросоюз

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля).
Известия вчера в 18:00
Единоборства

Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

Добавим, что в промоушене уже выступает один двоюродный брат Хабиба - Абубакар Нурмагомедов.
Советский спорт вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A71 появился в продаже в России

Astera вчера в 03:55
Общество

Какие изменения ожидают россиян с 1 февраля

Второй этап программы "Дальневосточный гектар" В феврале 2020 года в Бурятии и Забайкальском крае начинается второй этап программы "Дальневосточный гектар", который продлится до 1 августа.
RT на русском 00:26
Политика

Киев подтвердил планы открыть пункт пропуска у Золотого в Донбассе

Украинские власти подтвердили планы организовать пункт пропуска через линию соприкосновения в зоне конфликта на востоке страны в районе населенного пункта Золотое.
Московский Комсомолец вчера в 15:48
Происшествия

Поместье Дональда Трампа пыталась протаранить оперная певица

Злоумышленницу, въехавшую на автомашине в закрытую зону у поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, арестовали.
Вести.Ru вчера в 22:26
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM 30 января в 10:40
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости 30 января в 07:30
Здоровье

В ВОЗ признали вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Национальная служба новостей 30 января в 14:59
Футбол

«Локомотив» отправился на турнир в Катар

«Локомотив» вылетел в Катар, где сыграет на турнире Кубок Париматч Премьер. До этого команда Юрия Семина тренировалась в Москве.
Матч ТВ вчера в 03:10
Общество

В Китае посчитали процент смертности от коронавируса

Смертность от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, достигла в Китае 2,5%. Об этом в субботу, 1 февраля, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Известия вчера в 23:33
Политика

Путин помиловал Нааму Иссахар — израильтянка вышла на свободу

Salt Mag 30 января в 02:26
Наука

Ученые нашли научное объяснение человеческой глупости

Специалисты Китайского Университета науки и технологии смогли объяснить, что такое человеческая глупость при помощи квантовой физики.
ToDay News Ufa вчера в 11:11
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 05:38
Общество

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые весь 2020 год проведут в нищете

Наступивший год приготовил знакам Зодиака немало сюрпризов, и некоторые из них отнюдь не приятные.
Стерлеград вчера в 23:00
Футбол

ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»

Вести.Ru вчера в 14:05
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru вчера в 06:17
Политика

МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
РБК вчера в 14:05
Политика

Охота на крыс: на Украине идёт охота на боевиков «АТО»

Rusvesna.su 00:00
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
StarHit.ru вчера в 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное