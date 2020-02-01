Транспорт
Газета.RuВ московском метро и наземном транспорте подорожал проезд
С 1 февраля в столичном метро, на МЦК, МЦД и наземном транспорте увеличилась стоимость проезда.
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