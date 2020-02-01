Стоимость проезда в городском транспорте Москвы по карте "Тройка" с 1 февраля выросла на 2 рубля - до 40 рублей, а разовые билеты на одну и две поездки подорожали на 2 и 4 рубля соответственно. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

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