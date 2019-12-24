Ранее в декабре сообщалось, что объемы реализации апартаментов в российской столице увеличиваются — несмотря на то, что, согласно законодательству, в них нельзя регистрироваться. Право прописки дается только покупателям жилья, в то время как апартаменты имеют статус коммерческой недвижимости.

В Москве подорожало жилье без права прописки

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