Экономика
Lenta.ruВ Москве подорожало жилье без права прописки
Ранее в декабре сообщалось, что объемы реализации апартаментов в российской столице увеличиваются — несмотря на то, что, согласно законодательству, в них нельзя регистрироваться. Право прописки дается только покупателям жилья, в то время как апартаменты имеют статус коммерческой недвижимости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Авито Недвижимость: новостройки в Татарстане за полгода подорожали на 2%
Известия Татарстанавчера в 02:38
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Политика
Оператор «Северного потока — 2» прокомментировал санкции США
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает введение санкций против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Происшествия
У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы
В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат в выходные
На первой строчке оказался девятый эпизод фильма «Звездные войны».
Авто
Обновленный Hyundai Solaris появится в России в 2020 году
Политика
«Северный поток-2» заморозят на 6 лет
Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Происшествия
В мэрии Полевского пытались зарезать брата юмориста Незлобина
Гаджеты
В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin за 17 долларов
Характеристики новых умных часов Xiaomi Youpin:цветной экран с диагональю 1,3 дюйма; разрешение экрана - 240Х240 пикселей; система мониторинга пульса; шагомер; адаптер Bluetooth 4.2; 9 предустановленных режимов тренировок; вес 34 грамма; емкость аккумулятора 240 мАч; автономная работа до 14 дней.
Энергетика
Цены на бензин в России в 2019 году выросли в среднем на 3%
Ситуация с ценами на бензин по итогам года на внутреннем рынке благоприятная, стоимость бензина по стране в среднем выросла на 3%. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".
Политика
Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
Планов на новую встречу президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко до Нового года или сразу после пока нет, однако при необходимости они могут принять любое решение, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи
Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
Политика
На сербском участке «Турецкого потока» завершили укладку труб
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток".
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Армия и оружие
Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию
Учения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt.
Общество
В «Современнике» рассказали об остающейся в больнице Волчек
Состояние художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек не изменилось, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря театра Елены Волковой.
Армия и оружие
В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Общество
Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду
Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Культура
Почему все поют «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» и что это значит
Возможно, вы уже слышали, как окружающие поют "Ведьмаку заплатите чеканной монетой".
Общество
Истребитель Т-50 разбился в Хабаровском крае
В Хабаровском крае разбился истребитель Т-50, сообщает РИА Новости во вторник, 24 декабря, со ссылкой на представителя силовых структур.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Футбол
«Реал» намерен вернуть Эдегора из аренды по окончании сезона
Мадридский «Реал» намерен вернуть из аренды полузащитника Мартина Эдегора, выступающего на правах аренды за «Реал Сосьедад», в конце текущего сезона.
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
Футбол
Владимир Обухов поддержал фанатов в конфликте с Артемом Дзюбой
Форвард «Тамбова» Владимир Обухов прокомментировал резонансную историю с оскорблениями форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.