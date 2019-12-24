Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Москве подорожало жилье без права прописки

Ранее в декабре сообщалось, что объемы реализации апартаментов в российской столице увеличиваются — несмотря на то, что, согласно законодательству, в них нельзя регистрироваться. Право прописки дается только покупателям жилья, в то время как апартаменты имеют статус коммерческой недвижимости.
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В Москве подорожало жилье без права прописки

Lenta.ru01:40

Новостройки в Иркутской области за полгода подорожали на 1,7%

IrkutskMediaвчера в 02:30

В Петербурге и области подскочили цены на новостройки

Росбалтвчера в 03:11

Объявлено, насколько подорожали новостройки в Калининграде за полгода

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Цены на новостройки в Петербурге за полгода выросли почти на 30%

АБНвчера в 02:24

Авито Недвижимость: новостройки в Татарстане за полгода подорожали на 2%

Известия Татарстанавчера в 02:38

Квадратный метр в Москве может подорожать до 10% в 2020 году

Газета.Ruвчера в 14:11
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Политика

Оператор «Северного потока — 2» прокомментировал санкции США

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает введение санкций против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
РИА Новости 23 декабря в 10:27
Происшествия

У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Компания вчера в 08:43
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Известия 05:10
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат в выходные

На первой строчке оказался девятый эпизод фильма «Звездные войны».
RuNews24.ru 23 декабря в 03:10
Авто

Обновленный Hyundai Solaris появится в России в 2020 году

Автоновости дня 04:22
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Происшествия

В мэрии Полевского пытались зарезать брата юмориста Незлобина

Уралинформбюро 01:35
Гаджеты

В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin за 17 долларов

Характеристики новых умных часов Xiaomi Youpin:цветной экран с диагональю 1,3 дюйма; разрешение экрана - 240Х240 пикселей; система мониторинга пульса; шагомер; адаптер Bluetooth 4.2; 9 предустановленных режимов тренировок; вес 34 грамма; емкость аккумулятора 240 мАч; автономная работа до 14 дней.
Уфимские Заметки вчера в 11:05
Энергетика

Цены на бензин в России в 2019 году выросли в среднем на 3%

Ситуация с ценами на бензин по итогам года на внутреннем рынке благоприятная, стоимость бензина по стране в среднем выросла на 3%. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 03:57
Политика

Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют

Планов на новую встречу президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко до Нового года или сразу после пока нет, однако при необходимости они могут принять любое решение, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:49
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи

Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
Комсомольская правда вчера в 13:15
Политика

На сербском участке «Турецкого потока» завершили укладку труб

Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток".
ТАСС 03:08
Энергетика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 03:23
Армия и оружие

Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию

Учения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt.
РИА Новости 02:17
Общество

В «Современнике» рассказали об остающейся в больнице Волчек

Состояние художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек не изменилось, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря театра Елены Волковой.
Газета.Ru 03:23
Армия и оружие

В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков

Коммерсантъ вчера в 16:59
Происшествия

Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

Известия 02:31
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Газета.Ru вчера в 14:41
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru 23 декабря в 15:00
Общество

Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
Известия 03:18
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Известия 04:59
Культура

Почему все поют «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» и что это значит

Возможно, вы уже слышали, как окружающие поют "Ведьмаку заплатите чеканной монетой".
Алтапресс вчера в 23:42
Общество

Истребитель Т-50 разбился в Хабаровском крае

В Хабаровском крае разбился истребитель Т-50, сообщает РИА Новости во вторник, 24 декабря, со ссылкой на представителя силовых структур.
Вечерняя Москва 23 декабря в 23:06
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
ToDay News Ufa 23 декабря в 01:04
Футбол

«Реал» намерен вернуть Эдегора из аренды по окончании сезона

Мадридский «Реал» намерен вернуть из аренды полузащитника Мартина Эдегора, выступающего на правах аренды за «Реал Сосьедад», в конце текущего сезона.
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Происшествия

ЧП с Ми-8 в Красноярском крае: количество пострадавших растёт

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В Венгрии погибла российская пианистка

РИА Новости вчера в 17:52
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Владимир Обухов поддержал фанатов в конфликте с Артемом Дзюбой

Форвард «Тамбова» Владимир Обухов прокомментировал резонансную историю с оскорблениями форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
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Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс вчера в 01:36
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