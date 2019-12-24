Экономика

Алтайская правдаАлтайская правдаНовостройки в Алтайском крае за полгода подорожали на 1,1%

В ноябре средняя стоимость квадратного метра в новостройках России составила 76030 рублей, увеличившись за неполных полгода на 5,4%, за месяц – на 1,2%. В Алтайском крае цена квадратного метра в новостройках выросла на 1,1%.
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