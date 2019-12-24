Экономика
Алтайская правдаНовостройки в Алтайском крае за полгода подорожали на 1,1%
В ноябре средняя стоимость квадратного метра в новостройках России составила 76030 рублей, увеличившись за неполных полгода на 5,4%, за месяц – на 1,2%. В Алтайском крае цена квадратного метра в новостройках выросла на 1,1%.
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Авито Недвижимость: новостройки в Татарстане за полгода подорожали на 2%
Известия Татарстанавчера в 02:38
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Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Общество
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Прокуратура завершила проверку по скандальным учениям МВД в Новотроицкой школе Тукаевского района.
Спорт
Нурмагомедов указал на виновных в отстранении России от соревнований
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных турнирах на четыре года, а также запретил стране принимать подобные соревнования на своей территории.
Происшествия
Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Политика
В Хорватии на выборах президента лидирует кандидат от оппозиции
Кино
«Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска»
Драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) стала главным фильмом года по версии "Кинопоиска", сообщили в понедельник в пресс-службе интернет-сервиса.
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В центре в Липецке «Форд» сбил пешехода
Как сообщают очевидцы, водитель на «Мондео» гнал со скоростью не менее 120 км\ч и сбил пешехода, который отлетел метров на сорок.
Общество
В Алтайском крае закрыли трассы из-за непогоды
Из-за ухудшения погодных условий две трассы в Алтайском крае полностью закрыты для всех видов транспорта.
Транспорт
В Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Происшествия
Брянец застрелил жену и покончил с собой
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Религия
В мире отмечают католическое Рождество
Происшествия
Во Владивостоке и Хабаровске эвакуировали вокзалы из-за угрозы взрыва
Железнодорожные вокзалы в Хабаровске и Владивостоке были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
Футбол
Звездный футболист Денис Черышев прилетел на Алтай отдохнуть
Политика
Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции
До последнего времени не было ясно, будет ли Россия участвовать в американском проекте или же попытается создать свою национальную станцию.
Общество
Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Общество
Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка
Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
Политика
Лукашенко оценил возможное вступление Украины в НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно отнесся к возможному вступлению Украины в НАТО.
Общество
Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию
Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Транспорт
Пассажир упал на пути на «фиолетовой» ветке московского метро
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
В Венгрии трагически погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет
Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
Общество
Названы знаки Зодиака, которым повезет в 2020 году
Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.
Шоу-бизнес
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Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.
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