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По версии "Пятого канала" причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана. Это не понравилось его друзьям, и они развязали драку.В источнике
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