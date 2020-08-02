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РИА Новости
РИА Новости

В Москве подрались десантники и росгвардейцы

По версии "Пятого канала" причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана. Это не понравилось его друзьям, и они развязали драку.В источнике
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Интерфакс

Бывшие десантники устроили драку в парке Горького

Интерфакс12:00
ТАСС

Служащий Росгвардии пострадал при стычке с бывшими десантниками в Парке Горького

ТАСС11:46
РЕН ТВ

Начало драки в парке Горького в День ВДВ сняли на видео

РЕН ТВ11:04
РИАМО

Четырех человек задержали после драки десантников с Росгвардией в Парке Горького в Москве

РИАМО12:28
Говорит Москва

Один человек пострадал при драке десантников и служащих Росгвардии

Говорит Москва12:16
РИА Новости

В Москве подрались десантники и росгвардейцы

РИА Новости11:41
Эхо Москвы

Четыре человека задержаны после массовой драки в Парке Горького

Эхо Москвы12:33
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Обнародованы данные по внебольничной пневмонии и коронавирусу в Москве

За последний месяц заболеваемость внебольничными пневмониями в Москве снизилась более чем наполовину, количество больных COVID-19 в тяжелом и крайне тяжелом состоянии уменьшилось за месяц на 24,7%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Вести.Ru12:08
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