Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Москве подсчитали число приезжих

Раньше большая часть приезжих граждан арендовала жилье в Центральном и Западном округах Москвы, на данный момент востребованы территории Северного, Северо-Восточного и Восточного округов. Это связано с ростом числа бизнес-центров в разных локациях.
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В Москве на четверть выросло число арендаторов жилья из дальнего зарубежья

Интерфакс03:05

В Москве на четверть выросла доля арендаторов жилья из дальнего зарубежья

Rambler News Service03:43

В Москве подсчитали число приезжих

Lenta.ru06:02

Гости из дальнего зарубежья стали чаще арендовать квартиры в Москве

News.ru08:33
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Общество

Украинские гастарбайтеры в Польше стали чаще совершать преступления

С 2011 по 2015 года число преступлений, совершенных гражданами Украины в Польше, выросла в 2,5 раза, с 493 до 1315, передает «Обозреватель» со ссылкой на статистику польского МВД.
Взгляд.ру 08:43
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Происшествия

Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона

Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Известия 07:58
Космос

Раскрыта тайна исчезновения воды на Марсе

Lenta.ru 04:07
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Общество

Папа Римский снял секретность с расследования случаев педофилии

Папа Римский Франциск отменил режим секретности с расследования преступлений, связанных с педофилией и насилием над несовершеннолетними, и одновременно установил новый возрастной порог для жертв распространения порнографических материалов священниками.
РИА Новости 08:05
Общество

Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность

Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.
Вести.Ru 05:34
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Происшествия

В Подмосковье осудили лидера секты, где насиловали детей

Лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 07:08
Политика

В ОБСЕ положительно оценили итоги «нормандского саммита» в Париже

Лидеры России, Германии, Франции и Украины в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже.
Говорит Москва 09:46
Технологии

«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Lenta.ru 07:36
Авто

Глобальная Kia Optima стала полноприводной

Южнокорейская компания KIA рассекретила «глобальную» версию новой KIA K5/Optima, которая появится в России в 2020 году.
Автоновости дня 03:05
Экономика

Россиянам предложили не копить на пенсию

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда.
ToDay News Ufa вчера в 08:14
Политика

США вновь не дали визу сенатору Косачеву

Повторный запрос был направлен в адрес посольства США 8 ноября. По состоянию на сегодня посольство США не ответила на этот визовый запрос.
Интерфакс 08:47
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Газета.Ru 05:56
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Клопс вчера в 04:02
Общество

Сергей Харлашкин возглавит «Метрострой» с 19 декабря

Совет директоров «Метростроя» принял решение назначить временный единоличный исполнительный орган в лице Сергея Харлашкина с 19 декабря.
Фонтанка.Ру 07:45
Авто

Составлен топ-5 лучших внедорожников за 150 000 рублей

Tvoe-avto.com 15 декабря в 07:22
Футбол

Мейтин: в РПЛ должны понимать, за что полиция привлекает фанатов

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал, что он запланировал встречу с представителями МВД, чтобы обсудить ситуации с задержаниями футбольных фанатов.
Чемпионат 09:13
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили во время телефонной беседы ситуацию в Сирии и Ливии.
iReactor 09:30
Футбол

«Локомотив» проявляет интерес к двум игрокам из чемпионата Греции

«Локомотив» проявляет интерес к двум футболистам из чемпионата Греции.
Sport24.ru 09:05
Политика

Отец Зеленского предрек сыну проблемы с Коломойским

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр предрек сыну проблемы с олигархом Игорем Коломойским в случае, если последний не сможет добиться возвращения себе Приватбанка.
Lenta.ru 08:50
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

Российская газета 03:35
Общество

Госдума поддержала запрет на сжигание непереработанного мусора

Госдума поддержала поправку, которой запрещается сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.
Российская газета 08:32
Армия и оружие

Китай получил первый китайский авианосец

Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.
Lenta.ru 08:35
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
Музыка

Дробыш нецензурно ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Газета.Ru 07:38
Происшествия

В ходе столкновений возле Рады пострадали 17 полицейских

RT на русском 09:04
Армия и оружие

Модернизированную версию мощнейшей САУ в мире испытали в РФ

Является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире.
ТК Звезда 06:00
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