Экономика
Lenta.ruВ Москве подсчитали число приезжих
Раньше большая часть приезжих граждан арендовала жилье в Центральном и Западном округах Москвы, на данный момент востребованы территории Северного, Северо-Восточного и Восточного округов. Это связано с ростом числа бизнес-центров в разных локациях.
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Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Политика
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Шоу-бизнес
Женщина осталась без жениха на свадьбе и вышла замуж за саму себя
Жительница Лондона, Великобритания, осталась без жениха незадолго до свадьбы и вышла замуж за саму себя. Об этом сообщает таблоид Metro.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Общество
Принят закон о компенсациях за ненадлежащее содержание под стражей
Принят закон о компенсациях за ненадлежащее содержание под стражей Госдума приняла в третьем чтении закон, предполагающий компенсации заключенным за нарушение условий их содержания.
Экономика
В Аткарске построят завод по производству майонеза
Новый проект предусматривает расширение существующего производства в Аткарске, Саратове и Балакове.
Политика
Беспорядки в Киеве: оппозиция блокирует трибуну в Раде
Параллельно в Раде депутаты оппозиционных партий блокируют трибуну, чтобы сорвать голосование.
Шоу-бизнес
Нарколог объяснил поведение Даны Борисовой
По словам председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, лечащий врач телеведущей Даны Борисовой объяснил ее поведение и ссору с дочерью эмоциональным срывом.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Армия и оружие
Китай получил первый китайский авианосец
Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.
Происшествия
В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого возлюбленного
Михаил Куницын сделал телеведущей предложение руки и сердца. Ангелина Вовк порадовала своих поклонников новостями из личной жизни.
Общество
России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
Политика
Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»
Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
Армия и оружие
Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»
Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
Финансы
Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета
Глава Федерального казначейства России Артем Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
Гаджеты
Представлены «вечные» беспроводные наушники
Компания JBL представила новые беспроводные наушники Reflect Eternal.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Авто
BMW рассказала об отношении клиентов к массивным радиаторным решёткам
По сообщению Энриха, компания потратила огромные деньги на то, чтобы вписать сенсоры системы автопилота в радиаторную решётку на грядущих электромобилях.
Технологии
Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер
Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.