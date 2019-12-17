Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Москве подсчитали число приезжих

Раньше большая часть приезжих граждан арендовала жилье в Центральном и Западном округах Москвы, на данный момент востребованы территории Северного, Северо-Восточного и Восточного округов. Это связано с ростом числа бизнес-центров в разных локациях.
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В Москве на четверть выросло число арендаторов жилья из дальнего зарубежья

Интерфакс03:05

В Москве на четверть выросла доля арендаторов жилья из дальнего зарубежья

Rambler News Service03:43

В Москве подсчитали число приезжих

Lenta.ru06:02

Гости из дальнего зарубежья стали чаще арендовать квартиры в Москве

News.ru08:33

На рынке московского жилья активизировались приезжие

Строительная Газета10:10
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Общество

Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
REGNUM вчера в 16:01
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В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
RT на русском 07:42
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
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Шоу-бизнес

Женщина осталась без жениха на свадьбе и вышла замуж за саму себя

Жительница Лондона, Великобритания, осталась без жениха незадолго до свадьбы и вышла замуж за саму себя. Об этом сообщает таблоид Metro.
Lenta.ru 10:35
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
RT на русском 09:01
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Общество

Принят закон о компенсациях за ненадлежащее содержание под стражей

Принят закон о компенсациях за ненадлежащее содержание под стражей Госдума приняла в третьем чтении закон, предполагающий компенсации заключенным за нарушение условий их содержания.
Russian Deadline 09:55
Экономика

В Аткарске построят завод по производству майонеза

Новый проект предусматривает расширение существующего производства в Аткарске, Саратове и Балакове.
Саратов 24 08:20
Политика

Беспорядки в Киеве: оппозиция блокирует трибуну в Раде

Параллельно в Раде депутаты оппозиционных партий блокируют трибуну, чтобы сорвать голосование.
РЕН ТВ 08:28
Шоу-бизнес

Нарколог объяснил поведение Даны Борисовой

По словам председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, лечащий врач телеведущей Даны Борисовой объяснил ее поведение и ссору с дочерью эмоциональным срывом.
Рамблер 08:00
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Армия и оружие

Китай получил первый китайский авианосец

Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.
Lenta.ru 08:35
Происшествия

В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом

Российская газета 06:52
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
РИА Новости 09:18
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого возлюбленного

Михаил Куницын сделал телеведущей предложение руки и сердца. Ангелина Вовк порадовала своих поклонников новостями из личной жизни.
7Дней.ру 06:30
Общество

России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
REGNUM 01:00
Политика

Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»

Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
РИА Новости 10:41
Армия и оружие

Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»

Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
Ferra вчера в 08:02
Футбол

Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке из-за фанатов

Bethub.org 09:32
Финансы

Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета

Глава Федерального казначейства России Артем Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
РИА Новости 08:53
Гаджеты

Представлены «вечные» беспроводные наушники

Компания JBL представила новые беспроводные наушники Reflect Eternal.
iXBT.com вчера в 16:13
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Происшествия

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС 09:03
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
Авто

BMW рассказала об отношении клиентов к массивным радиаторным решёткам

По сообщению Энриха, компания потратила огромные деньги на то, чтобы вписать сенсоры системы автопилота в радиаторную решётку на грядущих электромобилях.
Тарантас Ньюс 09:00
Технологии

Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер

Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Lenta.ru 09:44
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
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