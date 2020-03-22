Коронавирус
ИзвестияСреди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения инфекции.
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Среди новых заболевших коронавирусом есть иностранные граждане
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:20
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Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Общество
Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией
"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
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Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Кино
Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD представит 26 марта сразу две премьеры
Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD занялся производством оригинального контента.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Энергетика
В Госдуме предложили снизить цены на бензин для населения
В Госдуме выступили с предложением снизить цены на топливо для населения.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека
Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.
Здоровье
Вирусологи назвали пищеварительные симптомы коронавируса
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что немецкие вирусологи обнаружили новые симптомы коронавируса.
Происшествия
В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы
В Усть-Абаканском районе Хакасии горит трава вблизи деревни Курганная. Линия огня по фронту составляет 30 километров.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Автоспорт
За Renault в виртуальном Бахрейне поедут пилот и гольфист
В Renault объявили состав своей команды, которая сегодня выйдет на старт виртуального Гран При Бахрейна.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт
Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт.
Общество
Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски
Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски, производители одноразовых масок работают на полную мощность, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Общество
Ангелу Меркель застали в магазине за покупкой туалетной бумаги и вина
Немецкие СМИ застали канцлера за покупками в супермаркете. В корзине Меркель лежало все необходимое: туалетная бумага, мыло и вино.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Общество
Коронавирусом в штате Нью-Йорк заболели более 10 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк в США превысило 10 тысяч человек.
Авто
Объявлена дата продаж минивэна Volkswagen Viloran
Немецкая компания Volkswagen намерена к середине лета начать продажи нового минивэна под названием Viloran.
Религия
Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом
Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
Шоу-бизнес
Глюк’oZa угрожает мужу непреднамеренным убийством
Наталья даже пошутила, что еще немного, и в их семье может случиться непреднамеренное убийство.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин
Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Общество
В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Наука
Обнаружены два новых вида пилоносых акул
Специалисты выловили в водах Занзибара и Мадагаскара несколько пилоносых акул, которые, как оказалось, принадлежат к двум, ранее неизвестным видам.