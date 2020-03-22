Коронавирус

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В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения инфекции.
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Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Москва 2409:12

Среди новых заразившихся Covid‑2019 в Москве есть иностранцы

РИАМО09:32

В Москве выявили 54 новых случая заражения коронавирусом

РБК09:17

Среди новых заболевших коронавирусом есть иностранные граждане

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:20

Оперштаб: Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Вечерняя Москва09:09

Штаб: Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Агентство Москва09:08

В Москве новые случаи коронавируса. Оперштаб назвал 5 рейсов, которыми летели инфицированные

Mockva.ru09:22
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Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

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Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией

"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Shraibikus News 08:13
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Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD представит 26 марта сразу две премьеры

Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD занялся производством оригинального контента.
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Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
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Деловое.ТВ вчера в 02:39
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Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.
ТАСС вчера в 13:32
Здоровье

Вирусологи назвали пищеварительные симптомы коронавируса

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что немецкие вирусологи обнаружили новые симптомы коронавируса.
Live24 вчера в 02:18
Происшествия

В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы

В Усть-Абаканском районе Хакасии горит трава вблизи деревни Курганная. Линия огня по фронту составляет 30 километров.
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Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Автоспорт

За Renault в виртуальном Бахрейне поедут пилот и гольфист

В Renault объявили состав своей команды, которая сегодня выйдет на старт виртуального Гран При Бахрейна.
F1news.ru 06:38
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Армия и оружие

В Италию вылетел четвертый самолет ВКС РФ для помощи с коронавирусом

REGNUM 10:54
Общество

Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт

Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт.
Lenta.ru 11:11
Общество

Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски

Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски, производители одноразовых масок работают на полную мощность, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Общество

Ангелу Меркель застали в магазине за покупкой туалетной бумаги и вина

Немецкие СМИ застали канцлера за покупками в супермаркете. В корзине Меркель лежало все необходимое: туалетная бумага, мыло и вино.
Readovka.ru 07:55
Происшествия

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В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Общество

Коронавирусом в штате Нью-Йорк заболели более 10 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк в США превысило 10 тысяч человек.
Московский Комсомолец вчера в 12:23
Авто

Объявлена дата продаж минивэна Volkswagen Viloran

Немецкая компания Volkswagen намерена к середине лета начать продажи нового минивэна под названием Viloran.
Rusargument 06:10
Религия

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.
Газета.Ru 06:42
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Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
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Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
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Глюк’oZa угрожает мужу непреднамеренным убийством

Наталья даже пошутила, что еще немного, и в их семье может случиться непреднамеренное убийство.
OvideO.ru 11:58
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Газета.Ru 08:59
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
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Обнаружены два новых вида пилоносых акул

Специалисты выловили в водах Занзибара и Мадагаскара несколько пилоносых акул, которые, как оказалось, принадлежат к двум, ранее неизвестным видам.
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