Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве. Тело артиста было найдено сегодня рано утром случайными прохожими у дома на 2-й Пугачевской улице, где проживал Парфенов.

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

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