Игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов разбился в автомобильной аварии в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, ДТП произошло ранним утром 29 декабря на ул. Садовая-Кудринская.

с чего всё началось

В центре Москвы в ДТП погиб экс-игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов, сообщает агентство городских новостей "Москва". Сообщается, что ДТП произошло ранним утром 29 декабря на ул. Садовая-Кудринская.

В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

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