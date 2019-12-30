Происшествия
РИА НовостиВ Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу
В центре Москвы в ДТП погиб экс-игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов, сообщает агентство городских новостей "Москва". Сообщается, что ДТП произошло ранним утром 29 декабря на ул. Садовая-Кудринская.
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с чего всё началось
Игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов разбился в автомобильной аварии в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, ДТП произошло ранним утром 29 декабря на ул. Садовая-Кудринская.Агентство Москва02:36
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Общество
Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России
Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
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Дочь Пескова рассказала, за что французы высмеивают русских девушек
Политика
В Кремле рассказали о непростых переговорах с Украиной по газу
Кремль не делает прогнозов по поводу возможности заключения газового контракта России и Украины, пока ведется непростая работа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Происшествия
Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане
МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air, который разбился вблизи Алма-Аты, сообщил журналистам глава ведомства Ерлан Тургумбаев.
Общество
В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам
В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.
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Последний флагман года уже установил рекорд
Компания Oppo представила флагманские смартфоны Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего несколько дней назад назад, но они уже успели установить свой первый рекорд.
Футбол
«Это Гинер все купил». Новый новогодний ролик от ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер предстал в роли Деда Мороза в новогоднем видео клуба.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Тело трехмесячной девочки, оставленной матерью на обочине дороги несколько дней назад, обнаружено в понедельник на территории Кемеровской области.
Происшествия
Напавший на синагогу в Нью-Йорке ранил ножом троих человек
Неизвестный напал с ножом на синагогу в пригороде Нью-Йорка, несколько человек получили ранения.
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года.
Политика
Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в сознательной лжи
Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье днем, написал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».
Политика
Мединский прокомментировал запрет концерта «Песни Победы» в Вильнюсе
Мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу, который не разрешил проведение концерта "Песни Победы" весной 2020 года из-за "российской пропаганды", стоит изучить новейшую историю, прежде чем выступать с политическими декламациями, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.
Политика
В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена
Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Политика
Украинский ведущий пообещал выпороть Зеленского розгами на конюшне
Сергей Поярков, ведущий украинского телеканала «Прямой», которого связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко, пообещал выпороть действующего главу государства Владимира Зеленского розгами.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
Политика
МИД: Россия приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом
В Москве приветствуют обмен удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря, это важный гуманитарный шаг, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров познакомил россиян со своей семьей
Киркоров добавил, что его родственница является популярной оперной певицей. По его мнению, у тети Мари волшебное сопрано.
Футбол
Матч между «Сочи» и «Оренбургом» перенесен на 11 марта
Перенесенный матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» состоится 11 марта.
Политика
Участник обмена пленными сравнил Украину с Голливудом
Один из участников состоявшегося накануне обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Максим Теорентер сравнил Украину с Голливудом.
Политика
Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента
Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства».
Общество
Систему мониторинга качества воздуха запустят в уральских городах
Российское правительство запустит в экспериментальном режиме новую систему мониторинга, которая будет следить за качеством воздуха в крупных промышленных городах, в том числе на Урале, — в Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.