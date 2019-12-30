Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

В центре Москвы в ДТП погиб экс-игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов, сообщает агентство городских новостей "Москва". Сообщается, что ДТП произошло ранним утром 29 декабря на ул. Садовая-Кудринская.
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Игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП в центре Москвы

Игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов разбился в автомобильной аварии в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, ДТП произошло ранним утром 29 декабря на ул. Садовая-Кудринская.
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Бывший игрок сборной России по мини-футболу погиб в массовом ДТП в центре Москвы

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В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

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РЕН ТВ03:59

Опубликовано видео аварии, в которой погиб футболист Кирилл Погорелов

Вечерняя Москва04:56
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Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
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