с чего всё началось

По словам родственников, Грудин в последнее время испытывал депрессию. Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Футбол Форвардом ЦСКА Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги Форвард московского ФК ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги, пишет Fussball Transfers. 1

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Происшествия Жестокое избиение активиста «Партии Шария» — ход следствия изменился Следствие переквалифицировало статью в деле о нападении на активиста «Партии Шария» Никиту Роженко, который был жестоко избит в Харькове в ночь на 25 июня.

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2,4K

Общество В Калининградской области в начале июля откроются детские лагеря Летняя оздоровительная кампания начнется в июле в Калининградской области — откроются загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей, передает РИА «Новости». 1

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом. 3

Общество Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле "Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении. 90

Общество Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности. 24

Политика Facebook изменил правило написания названия Киева Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 111

Политика МИД отреагировал на флаг ЛГБТ на здании посольства США Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появление ЛГБТ-флага на здании посольства США в Москве, заявил, что пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств в России запрещена законом. 3,4K

Общество МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с сильным ветром В ближайший час с сохранением до 20:00 27 июня местами в Московской области ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 12–17 метров в секунду, — сообщили в МЧС региона журналистам РИА Новости. 5

Футбол Киреев подписал контракт с дебютантом ФНЛ «Акроном» «Акрон» в Instagram объявил о заключении контракта с полузащитником Андреем Киреевым. 34-летний футболист является воспитанником ЦСКА.

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 366

Происшествия В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили. 57