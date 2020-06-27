Происшествия
Газета.RuВ Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
По словам родственников, Грудин в последнее время испытывал депрессию. Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Позже источники «Интерфакса», а также Telegram-канала Mash, РЕН-ТВ и «Известия» сообщили, что погибшим был сам Грудин, а предварительная версия — самоубийство.Forbes08:56
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Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК 25 июня в 18:03
Происшествия
Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Екатеринбургская епархия в связи с сообщениями о нападении на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области заявила РИА Новости, что с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию.
РИА Новости 09:53
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
Общество
Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов на рекламе в Facebook
Марк Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов после того, как несколько глобальных корпораций отказались размещать свою рекламу в Facebook.
Российская газета 05:33
Экономика
Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 06:08
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости вчера в 09:46
Здоровье
157 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области
На утро 27 июня в Челябинской области официально зарегистрировано 7139 случаев заболевания коронавирусом.
Первый областной 02:21
Политика
Facebook изменил написание Киева
В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv.
Известия 09:42
Политика
ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана
РИА Новости 08:39
Наука
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Специалисты из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета доказали, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп может мгновенно уничтожить коронавирус нового типа.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Шоу-бизнес
Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев
Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
Общество
В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию
На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ 08:58
Футбол
Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»
Газета.Ru 08:02
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
Общество
Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса
Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в санатории.
РИА Новости 07:04
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Экономика
Названа выгодная альтернатива банковским вкладам
Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам.
Lenta.ru 07:11
Космос
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей.
РБК 06:33
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»
ODDS.ru вчера в 09:46
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском вчера в 07:33
Авто
АвтоВАЗ не справляется с выпуском Lada Xray
Месяц назад в Сети появилась информация о том, что АвтоВАЗ снимет с конвейера машины семейства Lada Xray из-за падающего спроса.
SpeedMe 04:05
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
Футбол
«Норвич» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Sports.ru 09:41
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11