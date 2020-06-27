с чего всё началось

По словам родственников, Грудин в последнее время испытывал депрессию. Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Происшествия Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре Екатеринбургская епархия в связи с сообщениями о нападении на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области заявила РИА Новости, что с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию. 2,1K

Экономика Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации. 1

Здоровье В 13 областях Украины могут усилить карантин Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса. 1

Экономика Вкладчики изменили сберегательную тактику Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май. 24

Политика Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер. 75

Политика Facebook изменил написание Киева В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv. 100

Наука Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд Специалисты из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета доказали, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп может мгновенно уничтожить коронавирус нового типа. 314

Общество Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП. 386

Общество В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова. 500

Общество Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в санатории. 426

Политика Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian. 893

Экономика Названа выгодная альтернатива банковским вкладам Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам. 12

Космос «Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей. 1,1K

Авто АвтоВАЗ не справляется с выпуском Lada Xray Месяц назад в Сети появилась информация о том, что АвтоВАЗ снимет с конвейера машины семейства Lada Xray из-за падающего спроса. 4