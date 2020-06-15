Происшествия
РИА НовостиВ Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Двое полицейских и один гражданский получили ранения на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют".
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«Яндекс.Такси»: Сотрудничающий с сервисом водитель не участвовал в перестрелке на Ленинском проспекте
Агентство Москвавчера в 10:49
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Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
Политика
Посол США назвал приговор Уилану насмешкой над правосудием
Посол США заявил, что его страна требует немедленного освобождения своего гражданина, а вынесенный Мосгорсудом приговор назвал «насмешкой над правосудием».
РБК вчера в 06:00
Общество
С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты
Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM 14 июня в 01:29
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
REGNUM вчера в 08:29
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 23:19
Общество
«Росатом» считает нецелесообразным покупку «Морского старта»
В "Росатоме" считают нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт", передает РИА "Новости" со ссылкой на материалы "Росатома".
Газета.Ru вчера в 20:16
Здоровье
Названы продукты, способствующие защите легких от коронавируса
Испанские медики рассказали о пище, которая помогает укрепить иммунную систему организма и предотвратить серьезные последствия атаки вирусов на легкие.
Medical Note вчера в 23:24
Общество
Более 10 городов России решили отменить парад Победы
Газета.Ru вчера в 18:02
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
РИА Новости вчера в 22:34
Экономика
ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты
«Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков»,— говорится в письме (имеется в распоряжение «РИА Новости»).
Коммерсантъ вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» стала соведущей детского КВН
Актриса Юлия Михалкова, бывшая участница шоу «Уральские пельмени» стала соведущей детского КВН на телеканале СТС.
Екатеринбург Онлайн вчера в 01:21
Общество
Путин указал на важность эффективной помощи гражданам и предприятиям
Президент Владимир Путин отметил значимость оценки гражданами и бизнесом эффективности мер поддержки в условиях коронавируса, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:39
Политика
США отменят запрет на работу американских компаний с Huawei
Соединенные Штаты подтверждают, что они "пересмотрят свои запреты для американских компаний, ведущих бизнес с китайской Huawei, чтобы позволить им работать вместе над установлением стандартов для сетей следующего поколения 5G", - говорится в сообщении министерства в твиттере.
Интерфакс вчера в 23:37
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
Политика
В магазинах появилась Конституция с вынесенными на голосование поправками
В книжных магазинах появились издания текста Конституции с поправками, которые вынесены на голосование 1 июля, убедился корреспондент РБК.
РБК 00:30
Общество
Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений
«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий 14 июня в 06:41
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
REGNUM вчера в 14:12
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 вчера в 15:14
Происшествия
В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19 за сутки
В Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев инфицирования COVID-19.
RT на русском 14 июня в 02:03
Общество
Депутаты Южно-Сахалинска сформировали вопросы к мэру города
Председатель городской думы Сергей Дмитриев напомнил коллегам, что им нужно составить письменные вопросы к градоначальнику — они поступили от 17 депутатов.
Сахалин.Инфо вчера в 22:19
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК вчера в 19:47
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском 14 июня в 19:18
Общество
Что в Тульской области будет закрыто по 30 июня
16 июня в Тульской области вступают в силу изменения в Указ Губернатора «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский вчера в 15:24
Энергетика
Польская PGNiG ожидает $1,5 млрд от Газпрома до 1 июля
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд», — указали в PGNiG, уточнив, что Газпром согласовал срок оплаты до начала июля текущего года.
REGNUM вчера в 07:02
Армия и оружие
В ДНР отменили режим полной боеготовности
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил введенный ранее режим полной боеготовности.
Lenta.ru 14 июня в 11:16
Экономика
Граждане экономят на еде и повседневных товарах
В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ вчера в 18:30
Здоровье
Советник правительства Новой Зеландии — РБК: «Запад недооценил угрозу»
Интервью с профессором Бейкером продолжает серию интервью с зарубежными специалистами по проблематике COVID-19: об итальянском опыте борьбы рассказал советник правительства Джованни Рецца; о шведском — советник правительства Юхан Гизеке; о японском — профессор Кэнтаро Ивата.
РБК 00:10
Культура
Тэхён написал трогательные письма мемберам BTS
Помимо многочисленных музыкальных сюрпризов для АРМИ и онлайн-концерта Bang Bang Con Live, который ждал оглушительный успех, Big Hit Entertainment выпустил так называемые «Rolling Papers», мини-проект, в рамках которого каждый из мемберов написал свои пожелания для остальных участников коллектива.
Popcake вчера в 01:00
Шоу-бизнес
«Минирование» суда сорвало развод Пелагеи и Ивана Телегина
Сообщение о якобы заложенной бомбе в здании суда заставило перенести заседание по расторжению брака хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи.
АБН вчера в 12:33
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20