Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте

Двое полицейских и один гражданский получили ранения на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют".
Читать в источнике
Комментировать2,8K

Подробнее о событии

В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте

РИА Новостивчера в 09:47

Таксист открыл стрельбу в сторону сотрудников ГИБДД в Москве

Интерфаксвчера в 09:44

Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Москва 24вчера в 14:47

Появилось видео с места перестрелки с полицией в Москве

РБКвчера в 10:45

Стрелок, ранивший полицейских в Москве, действовал без сообщников

ТАССвчера в 13:00

На Ленинском проспекте в Москве неизвестный обстрелял сотрудников ГИБДД

Невские Новостивчера в 10:19

«Яндекс.Такси»: Сотрудничающий с сервисом водитель не участвовал в перестрелке на Ленинском проспекте

Агентство Москвавчера в 10:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 00:46, Ашберн
Общество

Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь

В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
36
Политика

Посол США назвал приговор Уилану насмешкой над правосудием

Посол США заявил, что его страна требует немедленного освобождения своего гражданина, а вынесенный Мосгорсудом приговор назвал «насмешкой над правосудием».
РБК вчера в 06:00
780
Общество

С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты

Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM 14 июня в 01:29
2,1K
Политика

Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО

REGNUM вчера в 08:29
49
Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 23:19
2,1K
Общество

«Росатом» считает нецелесообразным покупку «Морского старта»

В "Росатоме" считают нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт", передает РИА "Новости" со ссылкой на материалы "Росатома".
Газета.Ru вчера в 20:16
3
Здоровье

Названы продукты, способствующие защите легких от коронавируса

Испанские медики рассказали о пище, которая помогает укрепить иммунную систему организма и предотвратить серьезные последствия атаки вирусов на легкие.
Medical Note вчера в 23:24
Общество

Более 10 городов России решили отменить парад Победы

Газета.Ru вчера в 18:02
971
Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку

РИА Новости вчера в 22:34
66
Экономика

ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты

«Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков»,— говорится в письме (имеется в распоряжение «РИА Новости»).
Коммерсантъ вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» стала соведущей детского КВН

Актриса Юлия Михалкова, бывшая участница шоу «Уральские пельмени» стала соведущей детского КВН на телеканале СТС.
Екатеринбург Онлайн вчера в 01:21
Общество

Путин указал на важность эффективной помощи гражданам и предприятиям

Президент Владимир Путин отметил значимость оценки гражданами и бизнесом эффективности мер поддержки в условиях коронавируса, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:39
11
Политика

США отменят запрет на работу американских компаний с Huawei

Соединенные Штаты подтверждают, что они "пересмотрят свои запреты для американских компаний, ведущих бизнес с китайской Huawei, чтобы позволить им работать вместе над установлением стандартов для сетей следующего поколения 5G", - говорится в сообщении министерства в твиттере.
Интерфакс вчера в 23:37
Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
607
Политика

В магазинах появилась Конституция с вынесенными на голосование поправками

В книжных магазинах появились издания текста Конституции с поправками, которые вынесены на голосование 1 июля, убедился корреспондент РБК.
РБК 00:30
Общество

Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений

«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий 14 июня в 06:41
4,5K
Происшествия

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

REGNUM вчера в 14:12
3
Кино

Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 вчера в 15:14
5
Происшествия

В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19 за сутки

В Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев инфицирования COVID-19.
RT на русском 14 июня в 02:03
44
Общество

Депутаты Южно-Сахалинска сформировали вопросы к мэру города

Председатель городской думы Сергей Дмитриев напомнил коллегам, что им нужно составить письменные вопросы к градоначальнику — они поступили от 17 депутатов.
Сахалин.Инфо вчера в 22:19
1
Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК вчера в 19:47
15
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском 14 июня в 19:18
825
Общество

Что в Тульской области будет закрыто по 30 июня

16 июня в Тульской области вступают в силу изменения в Указ Губернатора «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский вчера в 15:24
15
Энергетика

Польская PGNiG ожидает $1,5 млрд от Газпрома до 1 июля

«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд», — указали в PGNiG, уточнив, что Газпром согласовал срок оплаты до начала июля текущего года.
REGNUM вчера в 07:02
510
Армия и оружие

В ДНР отменили режим полной боеготовности

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил введенный ранее режим полной боеготовности.
Lenta.ru 14 июня в 11:16
Экономика

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ вчера в 18:30
13
Здоровье

Советник правительства Новой Зеландии — РБК: «Запад недооценил угрозу»

Интервью с профессором Бейкером продолжает серию интервью с зарубежными специалистами по проблематике COVID-19: об итальянском опыте борьбы рассказал советник правительства Джованни Рецца; о шведском — советник правительства Юхан Гизеке; о японском — профессор Кэнтаро Ивата.
РБК 00:10
Культура

Тэхён написал трогательные письма мемберам BTS

Помимо многочисленных музыкальных сюрпризов для АРМИ и онлайн-концерта Bang Bang Con Live, который ждал оглушительный успех, Big Hit Entertainment выпустил так называемые «Rolling Papers», мини-проект, в рамках которого каждый из мемберов написал свои пожелания для остальных участников коллектива.
Popcake вчера в 01:00
Шоу-бизнес

«Минирование» суда сорвало развод Пелагеи и Ивана Телегина

Сообщение о якобы заложенной бомбе в здании суда заставило перенести заседание по расторжению брака хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи.
АБН вчера в 12:33
Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
811
ещё по теме
Главное