Происшествия

ТАССТАССВ Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

Полицейские во время рейда задержали 70 человек в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства. По его словам, всех задержанных проверят на наркотики.
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