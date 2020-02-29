Происшествия

ТАССТАССВ Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

Полицейские во время рейда задержали 70 человек в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства. По его словам, всех задержанных проверят на наркотики.
ТАСС15:12

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70 человек задержаны в ходе рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве

Эхо Москвы17:05

СМИ: полиция задержала 70 человек в московской кальянной

Коммерсантъ16:53

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РЕН ТВ14:55

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В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

ТАСС15:12

В кальянной в центре Москвы задержаны около 100 человек

Московский Комсомолец14:52

СМИ сообщили о задержании 70 человек в московской кальянной

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